La remodelación de la avenida Costanera Dr. Héctor López, en Coronda, alcanzó un 65 % de avance, según informó el Gobierno de Santa Fe. La intervención se ejecuta en conjunto con la Municipalidad y cuenta con una inversión provincial superior a los $903 millones.

Los trabajos apuntan principalmente a reorganizar la circulación en el sector ribereño, separando los espacios destinados a vehículos de aquellos reservados para peatones.

Entre las tareas previstas se encuentra la colocación de bloques de pavimento articulado intertrabado sobre la calzada y la construcción de cordón cuneta, destinado a favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

Además, el proyecto incorpora una senda peatonal y la delimitación de sectores exclusivos para quienes recorren a pie el paseo costero. La planificación busca también mejorar los accesos hacia la zona de playa y las islas.

Nueva iluminación sobre la costa

Otro de los componentes de la intervención es la instalación e interconexión de 70 columnas metálicas equipadas con luminarias LED.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que los trabajos atraviesan una etapa avanzada y sostuvo que la combinación de pavimento, cordón cuneta e iluminación permitirá reorganizar este sector de la ciudad.

Por otro lado, el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, destacó el impacto que, según su evaluación, tendrá la obra sobre la seguridad vial y la actividad de los prestadores vinculados con el movimiento turístico.

El intendente Ricardo Ramírez, en tanto, señaló que uno de los objetivos municipales es consolidar un circuito que diferencie claramente el tránsito peatonal del vehicular y mejore las condiciones de acceso al paisaje ribereño.

Una inversión superior a $903 millones

De acuerdo con la información difundida por la Provincia, la inversión destinada a la obra supera los $903 millones y los fondos se transfieren mediante un esquema de cinco pagos.

La intervención mostró un avance significativo durante los últimos meses. En mayo de 2026, el Ministerio de Obras Públicas había comunicado que los trabajos se encontraban en un 20 % de ejecución. Ahora, la administración provincial ubica ese porcentaje en el 65 %.

Una vez terminada, la remodelación modificará la configuración de uno de los principales espacios públicos de Coronda, con nuevas áreas para vehículos y peatones, iluminación y mejoras en el sistema de escurrimiento.

Hasta el momento, la información oficial consultada no precisa una fecha exacta para la finalización y habilitación completa del sector.