La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis” reforzó su programa de mantenimiento y prevención ante el escenario hídrico asociado al fenómeno de El Niño, con intervenciones en las cabeceras de Santa Fe y Paraná y nuevas inversiones previstas para mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas.

El programa fue analizado durante un encuentro encabezado por Sebastián Barbona, director representante de Santa Fe, y Aníbal Vergara, su par de Entre Ríos. También participaron integrantes de las áreas técnicas y operativas del viaducto, Protección Civil, Policía de Entre Ríos y delegaciones de Vialidad Nacional.

Durante la reunión se evaluó el comportamiento de la cuenca del río Paraná y se coordinaron procedimientos para responder ante eventuales episodios meteorológicos de magnitud.

Uno de los puntos centrales del esquema preventivo son los relevamientos batimétricos periódicos. Estos estudios permiten conocer las características del lecho del río, controlar el movimiento de sedimentos y detectar modificaciones que puedan resultar relevantes para la infraestructura.

Además, se intensificaron las tareas relacionadas con el escurrimiento del agua. En el sector Paraná se realizó la limpieza del canal troncal de desagüe pluvial, mientras que del lado santafesino se trabajó sobre las banquinas y el cantero central para favorecer el drenaje.

También se desarrollaron tareas conjuntas con Aguas Santafesinas para limpiar y desobstruir sumideros y cañerías.

Barbona señaló que el trabajo se realiza de manera coordinada entre Santa Fe y Entre Ríos y sostuvo que uno de los objetivos es preservar la infraestructura y mantener las condiciones de circulación de una conexión estratégica entre ambas provincias.

Por otro lado, el director técnico del enlace, Sergio Espinosa, explicó que las intervenciones anticipadas sobre canales, drenajes y salas de máquinas forman parte de un esquema permanente de mantenimiento destinado a mejorar la capacidad operativa frente a situaciones climáticas severas.

El programa contempla también tres procesos administrativos que todavía se encuentran en marcha. Uno corresponde a la adquisición de cinco bombas sumergibles portátiles que podrían utilizarse para tareas de desagote durante contingencias.

Los otros comprenden la impermeabilización de cubiertas de edificios operativos de la cabecera Paraná y una limpieza profunda de la galería técnica inferior del viaducto, incluyendo la extracción de sedimentos acumulados.

Las acciones forman parte de un esquema preventivo más amplio desarrollado durante septiembre. En este marco, también se realizaron intervenciones sobre los sistemas de drenaje de la cabecera santafesina y trabajos coordinados con otros organismos.

La administración del Túnel continuará con el seguimiento de la cuenca del Paraná y con las tareas programadas en ambas cabeceras, mientras avanzan los procesos para incorporar equipamiento y completar las intervenciones pendientes.