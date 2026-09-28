Portugal consiguió una victoria importante en la UEFA Nations League al superar 2-1 a Noruega en Oslo, aunque una de las imágenes que dejó el encuentro estuvo fuera del campo: Cristiano Ronaldo permaneció durante todo el partido entre los suplentes.

Jorge Jesus había decidido que el capitán portugués no comenzara como titular luego de haber disputado cerca de 70 minutos tres días antes frente a Gales. La intención inicial era administrar sus minutos dentro de una serie de partidos muy próximos entre sí.

Sin embargo, el entrenador reveló posteriormente que había hablado con Cristiano y tenía previsto utilizarlo durante aproximadamente la última media hora. Finalmente, el desarrollo del encuentro modificó esos planes.

“El partido no lo pedía”, explicó Jesus al referirse a la decisión. El técnico destacó especialmente lo realizado por Gonçalo Ramos, quien ocupó la posición de centrodelantero, convirtió un gol y tuvo otro anulado.

Portugal había conseguido ponerse en ventaja mediante João Félix. Noruega logró igualar a través de Erling Haaland, mientras que Gonçalo Ramos terminó convirtiendo el tanto que estableció el 2-1 definitivo.

De esta manera, la ausencia de Cristiano durante los 90 minutos respondió a una combinación de planificación previa y lectura del encuentro. Antes del partido, Jesus había explicado que debía considerar la recuperación del delantero después de su participación ante Gales. Una vez iniciado el encuentro, el rendimiento de Ramos llevó al entrenador a mantener la estructura ofensiva.

El DT también aclaró que Cristiano estaba físicamente disponible para jugar. Por ese motivo, no se trató de una lesión que le impidiera ingresar.

La situación adquirió repercusión por tratarse de un escenario poco habitual en la extensa trayectoria internacional del delantero. A los 41 años, Cristiano continúa formando parte de la convocatoria portuguesa, aunque el nuevo ciclo encabezado por Jorge Jesus comenzó a mostrar una administración diferente de sus minutos.

Por otro lado, Portugal consiguió el resultado que buscaba en Oslo y alcanzó los seis puntos después de sus primeras dos presentaciones en la Nations League.

El calendario continuará rápidamente para el seleccionado portugués. El próximo compromiso será ante Dinamarca y posteriormente volverá a enfrentar a Noruega. La gestión física de Cristiano y las decisiones de Jorge Jesus volverán a estar bajo atención en una competencia que recién comienza.