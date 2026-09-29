La actividad industrial cayó en agosto un 0,3% respecto de julio y un 5,7% frente al mismo mes de 2025, según estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). Con ese resultado, el sector acumuló un retroceso del 3% en los primeros ocho meses de 2026, en comparación con igual período del año anterior.

El informe ubicó el nivel de producción un 11% por debajo de los volúmenes alcanzados en 2022 y 2023. La estimación de agosto muestra así una nueva contracción, tanto en la comparación mensual como en la interanual, después de las bajas registradas en julio.

Para explicar el deterioro acumulado, la UIA señaló la debilidad de la demanda interna, el menor ritmo de inversión productiva y el escaso dinamismo de la obra pública de los últimos años. Esos factores forman parte del diagnóstico de la entidad empresaria sobre las dificultades que atraviesa la producción nacional.

El antecedente oficial de julio, publicado por el INDEC, había mostrado una caída del 4,9% interanual y del 5% respecto de junio. En ese mes, 12 de los 16 sectores que integran el índice industrial registraron descensos frente a julio de 2025. La actividad se ubicó en niveles similares a los de junio de 2024.

Dentro del panorama presentado por el CEU-UIA, las actividades vinculadas al petróleo, el agro y la industria automotriz contribuyeron a amortiguar la baja general. El reporte las identificó como un sostén parcial frente al retroceso del conjunto de la industria.

Los indicadores del comercio exterior mostraron resultados diferentes según el período de comparación. En agosto, las exportaciones industriales hacia Brasil bajaron un 3% respecto de julio, aunque mantuvieron una mejora acumulada del 4,2% frente a 2025, de acuerdo con el informe.

Por su parte, la liquidación de divisas del sector agroindustrial aumentó un 16,1% mensual en agosto. Ese repunte no alcanzó para revertir la caída acumulada: entre enero y agosto, el ingreso de divisas quedó un 11% por debajo del mismo período de 2025 y un 26% por debajo de los valores de 2022.

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