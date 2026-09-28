El Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados que regirá durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La medida establece un feriado para todo el país y otros dos que alcanzarán exclusivamente a determinadas jurisdicciones.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa también declaró de interés nacional la visita y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y organizativas vinculadas con la llegada del pontífice.

[IMAGEN: Papa León XIV / visita a la Argentina]

Según establece el decreto, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. De esta manera, la medida también alcanzará a Santa Fe y al resto de las provincias.

El esquema será diferente durante las dos jornadas siguientes. El martes 10 de noviembre habrá feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el miércoles 11 la medida regirá solamente en la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno fundamentó la decisión en la magnitud de las actividades previstas, la movilización de personas y las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que acompañarán los desplazamientos de León XIV.

[VIDEO: agenda de la visita del papa León XIV]

En este marco, el Ejecutivo también creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El organismo tendrá como objetivo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para desarrollar la visita. Entre sus responsabilidades estarán las cuestiones relacionadas con infraestructura, logística, seguridad, emergencias, protocolo, relaciones institucionales y contrataciones.

La unidad tendrá carácter transitorio y no podrá permanecer en funcionamiento durante más de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto. Además, su titular tendrá rango de secretario y ejercerá sus funciones ad honorem. También se contemplan coordinaciones específicas con rango de subsecretario.

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre y finalizará el miércoles 11. El itinerario previsto contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, territorio bonaerense y Córdoba, con encuentros y celebraciones que requerirán operativos especiales.

Para los habitantes de Santa Fe, el dato central es que el feriado correspondiente será el lunes 9 de noviembre. Los feriados del martes 10 y miércoles 11 no tendrán alcance nacional, sino que estarán limitados a las jurisdicciones expresamente determinadas por el decreto.

La organización continuará durante las próximas semanas con la coordinación entre Nación, las provincias, los municipios y las autoridades vinculadas con la visita.