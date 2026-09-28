El Ministerio de Salud de Córdoba informó este lunes la evolución de las cinco personas que resultaron heridas tras la caída de una avioneta ocurrida el domingo en inmediaciones del aeródromo de Coronel Olmedo, al sur de la ciudad de Córdoba.

Dos de los ocupantes permanecen internados en terapia intensiva: un niño de tres años y un hombre de 63. Según el parte oficial, ambos se encuentran estables.

El menor sufrió un traumatismo grave de cráneo y fue intervenido quirúrgicamente durante la tarde-noche del domingo en el Hospital de Niños. Hasta el último informe médico no se habían registrado complicaciones posquirúrgicas y continúa bajo seguimiento de los profesionales.

Por otro lado, el niño de cuatro años que también viajaba en la aeronave evolucionó favorablemente y recibió el alta durante la noche del domingo. Los dos menores habían sido trasladados al Hospital de Niños por personal del Servicio de Emergencias 107.

El estado de los adultos

Entre los tres adultos que viajaban en la aeronave, un hombre de 63 años permanece internado en la terapia intensiva del Hospital San Roque. Presenta politraumatismos, aunque su estado fue informado como estable y continúa bajo monitoreo médico.

Los otros dos adultos fueron trasladados inicialmente al Hospital de Urgencias, donde recibieron las primeras atenciones y fueron estabilizados. Posteriormente, uno fue derivado al Sanatorio Allende y el restante a la Clínica Universitaria Reina Fabiola.

El accidente se produjo durante la tarde del domingo 27 de septiembre en una zona de monte cercana al aeródromo de Coronel Olmedo. La aeronave llevaba cinco ocupantes, tres adultos y dos menores, y todos sobrevivieron al impacto.

Según las primeras informaciones difundidas tras el episodio, la avioneta habría experimentado un inconveniente durante el vuelo y el piloto habría intentado regresar hacia el aeródromo antes de realizar una maniobra de emergencia. Esta circunstancia constituye una versión no confirmada, ya que las causas del accidente continúan bajo investigación.

La aeronave fue identificada en distintas coberturas como una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG.

En este marco, la evolución de los dos pacientes que continúan en terapia intensiva seguirá siendo observada durante las próximas horas. Paralelamente, la investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la caída y cuáles fueron las circunstancias técnicas que derivaron en el accidente.