Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ingresaron en su tramo decisivo y Brasil se mantiene al frente del medallero general, mientras Argentina sostiene el segundo lugar luego de una jornada del jueves que incrementó considerablemente su cosecha.

Al cierre de la actividad del 24 de septiembre, Brasil contabilizaba 263 medallas, distribuidas en 106 de oro, 85 de plata y 72 de bronce. Argentina aparece inmediatamente detrás con 240 preseas: 65 doradas, 68 plateadas y 107 de bronce.

Colombia ocupa el tercer puesto con 159 medallas, producto de 58 oros, 56 platas y 45 bronces.

La jornada del jueves resultó importante para la delegación argentina. Los representantes nacionales consiguieron 31 podios durante el día, con 11 medallas de oro, nueve de plata y 11 de bronce. Esa producción permitió ampliar la diferencia respecto de Colombia en la disputa por el segundo escalón del medallero.

Detrás de los tres primeros aparece Venezuela, que registra 128 medallas, con 45 oros, 40 platas y 43 bronces. Chile acumula una cantidad mayor de preseas, con 145, aunque se ubica por debajo debido a que consiguió 39 oros, además de 47 platas y 59 bronces.

El dato se explica por el sistema utilizado para ordenar el medallero: la posición se establece primero por la cantidad de medallas de oro. En caso de igualdad se consideran las platas y posteriormente los bronces. Por ese motivo, la cantidad total de preseas no necesariamente determina la ubicación de cada país.

Más atrás aparecen Perú con 79 medallas, Ecuador con 70, Uruguay con 46, Paraguay con 33, Panamá con 14 y Bolivia con 12. Aruba suma cuatro, Guyana tres y Curaçao una.

En este marco, Argentina afronta las últimas competencias con la posibilidad de continuar aumentando una cosecha que ya supera las 200 medallas. Brasil, por su parte, conserva el primer lugar gracias especialmente a su diferencia en preseas doradas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 finalizarán este sábado 26 de septiembre. Hasta entonces, las disciplinas que todavía tienen competencias y finales pendientes continuarán modificando las cifras del medallero general.

Medallero actualizado: