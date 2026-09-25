Ancelotti confirmó el equipo de Brasil ante Australia

Brasil comienza una nueva etapa de competencia internacional este viernes 25 de septiembre cuando enfrente a Australia en Townsville, en el primero de los compromisos programados durante la actual ventana FIFA. Carlo Ancelotti confirmó el equipo titular y decidió combinar futbolistas de experiencia con algunas caras nuevas.

El encuentro será el primero de la selección brasileña después de su participación en el Mundial 2026, donde quedó eliminada en los octavos de final tras perder 2-0 frente a Noruega.

Ancelotti mantendrá como base el esquema utilizado durante buena parte de su ciclo y presentará una formación con fuerte presencia ofensiva. Estêvão, Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior compartirán el ataque desde el comienzo.

Además, habrá dos estrenos en la selección mayor: Matheuzinho y Vitor Reis. Ambos estarán desde el inicio en una defensa que completarán Marquinhos y Douglas Santos, mientras que Hugo Souza será el arquero.

El equipo confirmado por Ancelotti

Brasil formará con:

Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos; Danilo Santos y Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.

DT: Carlo Ancelotti.

El entrenador explicó que no considera estos encuentros como el comienzo de un proceso completamente diferente. Su intención es continuar con el trabajo desarrollado hasta el Mundial, pero incorporando jóvenes que puedan transformarse en alternativas para las próximas competencias.

En este marco, los encuentros de septiembre y octubre serán utilizados para observar futbolistas pensando en la Copa América 2028 y en el Mundial 2030.

Australia también inicia una nueva etapa

Del otro lado estará Australia, conducida por Tony Popovic. El seleccionado local mantiene parte de la estructura que disputó el Mundial, aunque su convocatoria también presenta novedades y jugadores que buscan consolidarse en el equipo nacional.

Entre los nombres a seguir aparece Nestory Irankunda, atacante de 20 años que integra la nueva generación australiana.

El partido se disputará en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. Posteriormente, Brasil y Australia volverán a enfrentarse el martes 29 de septiembre en Brisbane.

La gira brasileña tendrá una tercera escala el 3 de octubre, cuando el conjunto dirigido por Ancelotti se mida con India en Calcuta. Para Brasil, estos compromisos servirán para ampliar las alternativas del plantel y comenzar a definir la estructura con la que afrontará su próximo ciclo competitivo.