La Municipalidad de Villa Cañás firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de capacitación y formación destinadas a vecinos de la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Norberto Gizzi y el rector de la UNR, Franco Bartolacci. Del encuentro también participaron la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

Según informó el Municipio, el convenio permitirá avanzar en propuestas de capacitación, formación y acceso a herramientas profesionales que contarán con certificación de la Universidad Nacional de Rosario.

Por el momento no se dieron a conocer cuáles serán los primeros cursos disponibles, sus fechas de inicio, cupos, modalidades ni requisitos de inscripción. Esos detalles deberán conocerse a medida que se definan las actividades contempladas dentro del acuerdo.

“Para nosotros es muy importante poder firmar este convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Queremos que nuestros vecinos tengan cada vez más oportunidades para capacitarse, aprender y crecer, sin que la distancia sea un impedimento”, expresó Gizzi durante la firma.

En este marco, la articulación con la casa de estudios permitirá que las áreas municipales involucradas comiencen a trabajar sobre las propuestas que podrán desarrollarse en Villa Cañás.

El acuerdo se incorpora a una política de capacitaciones que el Municipio viene desarrollando a través de diferentes programas. Durante los últimos años se realizaron cursos orientados a oficios, actividades productivas y formación laboral, algunos de ellos mediante convenios con organismos provinciales y otras instituciones.

Además, existen antecedentes de vinculación entre Villa Cañás y la Universidad Nacional de Rosario. Los registros del Concejo Municipal incluyen convenios anteriores entre ambas instituciones, aunque correspondientes a otros programas y períodos.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la nueva etapa estará orientada a ampliar las posibilidades de acceso a herramientas educativas y profesionales.

“Estamos convencidos de que la educación y la capacitación son fundamentales para construir una comunidad con más oportunidades. Este convenio nos permite acercar la Universidad a Villa Cañás”, sostuvo Gizzi.

El próximo paso será conocer cuáles serán las primeras capacitaciones surgidas del acuerdo, además de sus modalidades, destinatarios, fechas y mecanismos de inscripción.