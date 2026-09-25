Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ingresan en su tramo final y Argentina afrontará este viernes 25 de septiembre una jornada marcada por las definiciones. Con actividad distribuida entre diferentes escenarios, la representación nacional buscará sumar nuevas medallas cuando resta apenas un día para la finalización del certamen.

Uno de los principales focos estará puesto en Rosario. Desde las 15, la Selección Argentina Sub-19 de fútbol masculino enfrentará a Paraguay en la final por la medalla de oro, en el estadio Marcelo Bielsa.

El equipo dirigido por Diego Placente consiguió el pase a la definición luego de vencer 1-0 a Perú en semifinales. El encuentro tendrá además un antecedente reciente: argentinos y paraguayos se enfrentaron en la fase de grupos y la Albirroja se impuso por 2-1.

La actividad argentina comenzará varias horas antes. En atletismo, el programa contempla la final femenina de 4x100 metros desde las 10.15 y la definición del relevo 4x400 femenino a partir de las 19.30.

En canotaje habrá presencia nacional desde las 10, mientras que Agustín Vernice tiene prevista su participación en el K1 500 metros masculino desde las 10.10. Posteriormente llegarán las pruebas mixtas de K2 y C2 sobre 500 metros.

Por otro lado, la escalada deportiva tendrá clasificación desde las 7.30 y la final de dificultad a las 14. El squash comenzará a las 9 con los cuartos de final masculinos por equipos y continuará desde las 11.15 con las semifinales.

El tenis también tendrá una jornada importante desde las 10, con semifinales de singles y finales de dobles femenino y dobles mixto. Entre los representantes nacionales aparecen Luciano Ambrogi y Luisina Giovannini.

Además, habrá definiciones de bádminton, tenis de mesa, tiro con arco, taekwondo y karate. El pádel tendrá partidos por las medallas, mientras que el polo acuático afrontará semifinales en ambas ramas.

En sóftbol masculino también será jornada de definición, con los encuentros por el tercer puesto y la final previstos durante la tarde.

La actividad continuará hasta la noche y dejará a los Juegos Suramericanos a las puertas de su jornada de cierre, prevista para este sábado 26 de septiembre.