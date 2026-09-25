River encontró en el receso por la fecha FIFA un período importante para trabajar sobre la recuperación de Thiago Almada y Aníbal Moreno, dos futbolistas que actualmente se encuentran fuera de competencia por diferentes problemas físicos.

El objetivo del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio es aprovechar estas semanas sin actividad oficial para avanzar con los procesos de rehabilitación y evaluar cuándo podrán reincorporarse normalmente al plantel.

Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo durante el encuentro ante Huracán. El mediocampista apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de ser reemplazado y posteriormente quedó desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina.

El futbolista inició los trabajos de recuperación y su evolución será seguida durante todo el receso. Los tiempos habituales para este tipo de lesión permiten proyectar un regreso durante octubre, aunque su disponibilidad dependerá de la respuesta física y de la evaluación médica antes de volver a competir.

Por otro lado, la situación de Aníbal Moreno lleva más tiempo. El mediocampista arrastra una discopatía lumbar que lo mantiene fuera de las canchas desde fines de agosto. Su último encuentro fue ante Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana.

Moreno comenzó progresivamente a incrementar las cargas de trabajo y el receso aparece como una oportunidad para continuar con ese proceso sin la presión de una competencia inmediata. Sin embargo, todavía no existe una confirmación definitiva sobre el partido en el que podrá reaparecer.

En este marco, el cuerpo técnico evitará acelerar los tiempos de ambos jugadores. La intención es contar con ellos en condiciones para una etapa del calendario que tendrá una incidencia directa tanto en el Torneo Clausura como en los objetivos de River para la próxima temporada.

Después de la fecha FIFA, el Millonario deberá afrontar el tramo final de la fase regular. Entre los compromisos que aparecen en el calendario están Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento y Belgrano, antes de una secuencia que incluirá los clásicos frente a Racing y Boca.

Finalmente, River cerrará esta instancia ante Aldosivi en Mar del Plata.

Con seis fechas por disputar, la recuperación de Almada y Moreno adquiere importancia dentro de la planificación de Ponzio. El cuerpo técnico seguirá sus evoluciones durante las próximas semanas y las respectivas altas médicas determinarán cuándo podrán volver a formar parte del equipo.

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