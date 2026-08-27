Santa Isabel se prepara para recibir una nueva edición de su Feria del Libro, que se desarrollará durante los días 4, 5 y 6 de septiembre bajo la propuesta “Paseo de las Palabras”. La organización estará nuevamente articulada entre la Escuela Nº 214, la Biblioteca Popular Sarmiento y el Gobierno local.

Según la información difundida inicialmente por los organizadores, durante las tres jornadas habrá charlas, participación de editoriales, presentaciones, propuestas gastronómicas y actividades musicales.

Por el momento no se dieron a conocer los nombres de los escritores, expositores, editoriales o artistas que formarán parte de la programación. Tampoco fueron informados oficialmente los horarios y lugares correspondientes a cada una de las actividades.

La propuesta representa la continuidad de una actividad que Santa Isabel ya desarrolló durante 2025. En aquella edición, realizada entre el 21 y el 23 de marzo, “Paseo de las Palabras” distribuyó sus actividades entre el Complejo Cultural Centenario y la Biblioteca Popular Sarmiento. La programación incluyó presentaciones de libros, visitas de establecimientos educativos, conversatorios, teatro, música y espacios destinados a editoriales.

La participación de las escuelas también ocupó un lugar importante en aquella experiencia. La cobertura realizada entonces señaló una presencia significativa de estudiantes, niños y jóvenes durante las actividades destinadas a instituciones educativas.

En este marco, la edición prevista para septiembre volverá a reunir a instituciones educativas, culturales y gubernamentales alrededor de la promoción de los libros y la lectura.

Además, la incorporación de gastronomía y música amplía la propuesta más allá de las actividades estrictamente literarias y apunta a generar diferentes espacios de participación durante los tres días.

Uno de los datos que todavía resta conocer será la conformación definitiva de la agenda. Los organizadores anticiparon que próximamente difundirán la grilla completa con los horarios y las sedes correspondientes.

También resta confirmar qué editoriales estarán presentes, cuáles serán las presentaciones previstas y quiénes tendrán a cargo las charlas.

De esta manera, Santa Isabel volverá a incorporar una Feria del Libro a su calendario cultural. La programación definitiva permitirá conocer la dimensión de esta nueva edición y las propuestas previstas para cada una de las tres jornadas.