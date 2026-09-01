Santa Isabel tendrá una nueva actividad deportiva el próximo domingo 20 de septiembre con la realización de “Trota Pueblo”, una propuesta que incluirá recorridos de 4 y 10 kilómetros y estará abierta tanto a corredores como a vecinos interesados en participar caminando o trotando.

La jornada es organizada por el Gobierno de Santa Isabel, encabezado por Pablo Giorgis, junto con el grupo Ritmo Salvaje Running. Según informaron los organizadores, las actividades comenzarán a partir de las 11 en el predio de la Estación de Ferrocarril.

La convocatoria apunta a reunir participantes de Santa Isabel y otras localidades de la región. Además de quienes habitualmente compiten en pruebas de running, la organización señaló que podrán incorporarse vecinos que quieran completar alguno de los circuitos a otro ritmo.

La propuesta tendrá dos distancias. Una alternativa será de 4 kilómetros, mientras que el circuito principal tendrá una extensión de 10 kilómetros. Hasta el momento no fueron difundidos en la información disponible los trazados exactos de cada recorrido, las categorías de competencia ni detalles sobre eventuales premios.

La inscripción tiene un valor de $15.000 por participante. De acuerdo con la organización, el monto incluye la remera oficial de “Trota Pueblo”, hidratación durante la actividad y una colación de frutas.

Por otro lado, ya se encuentra disponible un formulario online para realizar la inscripción anticipada. La organización recomienda completar el registro previamente, aunque en la información publicada no se precisó una fecha límite ni un número máximo de participantes.

El predio ferroviario funcionará como punto central de la jornada desde las 11. La información difundida no especifica si ese horario corresponde también a la largada de las competencias o al inicio de la concentración previa, por lo que ese dato deberá ser confirmado por los organizadores.

En este marco, “Trota Pueblo” se incorpora a la agenda de actividades deportivas de Santa Isabel con una propuesta que busca combinar competencia y participación recreativa.

Quienes quieran participar deberán completar el formulario de registro habilitado por la organización y abonar el valor establecido para la inscripción.

A medida que se acerque la fecha podrían conocerse nuevos detalles sobre los circuitos, las categorías, los horarios definitivos y la organización general del evento.