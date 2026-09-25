Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 afrontarán este viernes 25 de septiembre una de sus últimas grandes jornadas de competencia, con medallas en juego en numerosas disciplinas y una amplia participación de la delegación argentina.

El certamen continental, que comenzó el 12 de septiembre y finalizará este sábado 26, reúne a más de 4.000 atletas y tiene sus principales sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, además de escenarios utilizados para determinadas disciplinas.

La actividad de este viernes comenzará temprano. Desde las 8 habrá definiciones de surf, mientras que durante la mañana avanzarán las competencias de atletismo, canotaje, tiro con arco, karate y distintos deportes de raqueta.

En atletismo, uno de los focos estará puesto en los relevos. Argentina tendrá presencia, entre otras pruebas, en la final femenina de 4x100 metros prevista para las 10.15. Por la tarde continuará el programa con salto en alto, lanzamiento de martillo, 3.000 metros con obstáculos y los relevos 4x400.

El canotaje también tendrá una mañana cargada de definiciones, tanto en slalom como en velocidad, con finales en diferentes categorías.

Uno de los acontecimientos centrales llegará a las 15 en Rosario. Argentina enfrentará a Paraguay en la final del fútbol masculino en el Estadio Marcelo Bielsa. El seleccionado dirigido por Diego Placente accedió al partido decisivo luego de superar 1-0 a Perú en semifinales.

El encuentro será además una revancha de la fase de grupos: Paraguay venció 2-1 a Argentina en el primer cruce entre ambos durante el certamen.

Por otro lado, el pádel tendrá sus definiciones en Rafaela, con los partidos por las medallas durante la tarde. También habrá encuentros decisivos en voleibol masculino, mientras que el polo acuático disputará sus semifinales.

El programa continuará por la tarde y la noche. La escalada tendrá finales de velocidad, mientras que el handball masculino contará con tres encuentros. Argentina jugará desde las 19.30 frente a Uruguay.

Además, el softbol masculino entrará en su instancia decisiva en Paraná, con partidos por las medallas durante la tarde y la noche.

Santa Fe 2026 transita así sus últimas horas de competencia. El sábado 26 se completará la programación deportiva y se realizará la ceremonia oficial de clausura en el Parque del Sur de la capital provincial, desde las 18.