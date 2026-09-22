El presidente Javier Milei inició este martes su agenda de actividades en Nueva York, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá reuniones con funcionarios estadounidenses, economistas, empresarios y referentes de distintas organizaciones.

Uno de los principales encuentros de la jornada será con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión está prevista para las 19:55, hora argentina, y forma parte de la agenda bilateral que el mandatario desarrollará durante su permanencia en la ciudad.

Antes, Milei participará desde las 15 del encuentro denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa regional impulsada por la administración de Donald Trump. Además, está prevista una actividad en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

Durante la noche también mantendrá encuentros con Roberto Salinas y con el economista Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La actividad central de la gira se desarrollará este miércoles. A las 12, Milei intervendrá en el Debate General de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. Será su tercera participación en esa instancia desde que asumió la Presidencia.

Respecto del contenido de su exposición, distintas fuentes periodísticas anticiparon que podría incluir referencias al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, el funcionamiento de Naciones Unidas y el debate internacional sobre inteligencia artificial. Al tratarse de un discurso que todavía no fue pronunciado, esos puntos deben considerarse anticipos y no contenidos confirmados.

Por otro lado, la agenda del miércoles contempla una participación en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con acompañamiento del International Republican Institute. Posteriormente se reunirá con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas y con el rabino Simón Jacobson.

El jueves, Milei tiene previsto exponer en The Economic Club of New York. La agenda difundida posteriormente también incorporó una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seguida por un encuentro con dirigentes latinoamericanos.

Hasta el momento no fue confirmada una reunión bilateral entre Milei y Donald Trump durante esta visita. En tanto, la partida hacia Buenos Aires está programada para el jueves a las 21, con llegada prevista a Aeroparque durante la mañana del viernes.