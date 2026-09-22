La Municipalidad de Villa Cañás y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizarán el próximo martes 29 de septiembre una Clínica de Conducción Segura de Motos destinada a conductores de motovehículos de la ciudad.

La actividad comenzará a las 14 y tendrá lugar en avenida 51, entre calles 50 y 52. Para permitir el desarrollo de la jornada, ese tramo permanecerá cortado al tránsito mientras se lleve adelante la capacitación.

Según informaron desde la organización, el objetivo de la propuesta es brindar herramientas que permitan mejorar los conocimientos y las habilidades técnicas de quienes utilizan motocicletas, además de reforzar las normas de tránsito y las medidas de seguridad que deben respetarse durante la circulación.

La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden completar el formulario habilitado por los organizadores en el siguiente enlace:

https://forms.gle/PfFfSgk5VjbtDjEJ9

Además, desde el Municipio y la APSV indicaron una serie de elementos y condiciones que deberán tener en cuenta quienes concurran. Se recomienda asistir con la motocicleta que utilizan habitualmente, casco, licencia de conducir vigente y ropa cómoda.

También se solicita verificar previamente que los neumáticos se encuentren correctamente inflados, una condición necesaria para poder desarrollar las actividades vinculadas con la conducción del vehículo.

Uno de los puntos previstos para la jornada será el canje de cascos. Los asistentes podrán entregar un casco usado y recibir uno nuevo, dentro de una acción destinada a promover la utilización de elementos de protección en condiciones adecuadas.

En este marco, la capacitación busca combinar conocimientos relacionados con las normas de circulación y aspectos prácticos vinculados al manejo de motocicletas. La iniciativa apunta especialmente a quienes utilizan este tipo de vehículo de manera cotidiana y pretende reforzar conductas preventivas en la vía pública.

La actividad forma parte del trabajo conjunto entre el gobierno local y la Agencia Provincial de Seguridad Vial en materia de prevención y educación vial.

Quienes quieran participar deberán completar previamente la inscripción online debido a que la cantidad de lugares disponibles es limitada. La convocatoria está programada para el martes 29 de septiembre a partir de las 14, en avenida 51 entre calles 50 y 52.