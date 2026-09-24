La Municipalidad de Villa Cañás realizará el martes 6 y miércoles 7 de octubre una nueva capacitación sobre manipulación segura y saludable de alimentos, destinada a personas e instituciones que desarrollan actividades relacionadas con la elaboración, atención y manejo de productos alimenticios.

Se trata de la tercera capacitación del año impulsada por el municipio a través del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM).

Las dos jornadas tendrán lugar en el Club Argentino de Servicio (CAS), en el horario de 13.30 a 17.

¿A quién está dirigido el curso?

La propuesta está orientada a representantes de comercios, responsables de comedores escolares y comunitarios, instituciones vinculadas con personas de la tercera edad y referentes del área de salud.

La capacitación busca brindar conocimientos relacionados con las condiciones sanitarias necesarias para una correcta manipulación de alimentos y la prevención de enfermedades asociadas a prácticas inadecuadas.

Entre los contenidos previstos se encuentran microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos y enfermedades transmitidas por los alimentos.

Además, se trabajará sobre planes de limpieza y desinfección y buenas prácticas de manufactura, aspectos vinculados directamente con la higiene y seguridad durante la elaboración, conservación y manipulación de productos alimenticios.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción comunicándose telefónicamente al 450201, interno 620.

También está disponible el correo electrónico [email protected] para efectuar consultas y gestionar la inscripción.

La capacitación del 6 y 7 de octubre dará continuidad al programa desarrollado durante el año por el área municipal. En julio ya se había realizado la segunda edición de 2026, también en el Club Argentino de Servicio y con una modalidad de dos jornadas.

Este tipo de instancias está especialmente orientado a quienes mantienen contacto directo con alimentos en comercios, comedores e instituciones, incorporando contenidos relacionados con prevención, higiene y procedimientos adecuados de trabajo.

La actividad comenzará el martes 6 de octubre a las 13.30 y continuará el miércoles 7 en el mismo horario y lugar. Quienes necesiten participar deberán completar previamente la inscripción mediante los canales habilitados por ASAM.