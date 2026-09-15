El tiramisú es una alternativa para quienes buscan preparar un postre con anticipación y sin utilizar horno. La receta para seis personas combina vainillas humedecidas en café, una crema elaborada con mascarpone y huevos, y una cobertura de cacao amargo.

Aunque el armado demanda alrededor de 25 minutos, el punto central está en el reposo: una vez terminado, debe permanecer en la heladera durante al menos tres horas para que las capas se integren y la preparación alcance una mayor consistencia.

Para seis porciones se necesitan 300 gramos de queso mascarpone, 225 gramos de vainillas, 300 centímetros cúbicos de café expreso, 150 centímetros cúbicos de vino Marsala, cuatro huevos, 100 gramos de azúcar y tres cucharadas de cacao amargo. También pueden agregarse rulos de chocolate para decorar.

El primer paso consiste en preparar el café, dejarlo enfriar y mezclarlo con el Marsala. Por otro lado, se separan las claras de las yemas. Las yemas se baten con 50 gramos de azúcar hasta conseguir una preparación aireada y luego se incorpora el mascarpone previamente ablandado.

En otro recipiente se baten las claras a punto nieve. Una vez que comienzan a tomar consistencia, se agregan los 50 gramos restantes de azúcar y se continúa batiendo hasta conseguir picos firmes.

La mezcla de claras debe incorporarse posteriormente a la crema de mascarpone mediante movimientos envolventes. Este procedimiento permite conservar parte del aire generado durante el batido.

Con la crema terminada comienza el armado. Cada vainilla debe sumergirse durante pocos segundos en el café con Marsala. El objetivo es humedecerla sin que absorba demasiado líquido y pierda su estructura.

En una fuente rectangular se coloca una primera capa de vainillas, seguida por la mitad de la crema. Después se repite el procedimiento y se completa el postre con una segunda capa de crema.

La preparación se termina con cacao amargo espolvoreado sobre la superficie. Si se busca otra presentación, también puede distribuirse directamente en seis vasos individuales.

El tiramisú debe permanecer tapado en la heladera durante un mínimo de tres horas. Para conseguir una textura más estable puede dejarse durante toda la noche.

Además, al tratarse de una preparación que contiene huevo sin cocción, debe mantenerse refrigerada. La receta de referencia recomienda conservarla tapada durante un máximo de dos días y evitar dejarla durante períodos prolongados a temperatura ambiente.

Los valores nutricionales difundidos indican unas 560 calorías por porción, aunque se trata de una estimación y puede variar de acuerdo con las marcas utilizadas y el tamaño final de cada porción.