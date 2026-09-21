La actividad metalúrgica argentina registró una caída interanual del 6,1% durante agosto y retrocedió 3,9% respecto de julio, según el último relevamiento elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Con estos resultados, el sector acumula una contracción del 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026.

Otro de los indicadores centrales del informe fue la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 39,6%. El registro representa una disminución de 5,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y ubica al sector, según la entidad empresaria, entre los niveles más bajos de su serie histórica.

El dato significa que aproximadamente el 60% de la capacidad productiva disponible no fue utilizada durante el mes. La medición refiere al aprovechamiento de la infraestructura de producción y no necesariamente a una proporción equivalente de máquinas físicamente detenidas.

La caída alcanzó a todos los segmentos relevados. Bienes de capital presentó la mayor contracción interanual, con un 11,1%, mientras que Fundición retrocedió 7,9%. También disminuyeron Carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%), Autopartes (-6,4%), Otros Productos de Metal (-4,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,4%), Equipamiento Médico (-3,2%) y Maquinaria Agrícola (-2,7%).

Según indicaron las empresas consultadas, entre los factores que condicionaron a algunos de los rubros aparecen la reducción de pedidos y una demanda menor. El relevamiento, sin embargo, no establece una única causa para explicar el comportamiento de toda la actividad metalúrgica.

En el análisis provincial también hubo resultados negativos. Entre Ríos registró una baja del 8,8%, Córdoba del 7,8%, Buenos Aires del 7,3%, Santa Fe del 4,4% y Mendoza del 0,8%. En territorio santafesino se combinaron retrocesos en equipos eléctricos y bienes de capital con mejoras puntuales dentro de maquinaria agrícola.

Por otro lado, el informe señaló que el 10,3% de las empresas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones financieras. El empleo también presentó números negativos: cayó 2,5% en la comparación interanual y 0,3% respecto de julio.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que la producción continúa sin mostrar una recuperación significativa y relacionó las dificultades financieras de algunas empresas con el comportamiento de la demanda. La declaración representa la posición institucional de la cámara empresaria.

Las expectativas para los próximos meses tampoco anticipan, desde la encuesta empresarial, una recuperación generalizada: el 46,8% espera mantener su nivel de producción, el 21,3% proyecta una nueva disminución y alrededor del 32% prevé alguna mejora.