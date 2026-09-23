El Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet iniciará este viernes 25 de septiembre la segunda mitad de su fase regular con la disputa completa de la Fecha 8. Los cuatro partidos comenzarán a las 21.30 y abrirán la ronda de revanchas entre los ocho equipos participantes.

En Villa Cañás, Sportsman volverá a presentarse ante su público y recibirá a Argentino de Firmat en su estadio. El conjunto cañaseño viene de protagonizar uno de los partidos más cerrados de la jornada anterior, cuando perdió 61-59 frente a Deportivo Atenas. Después de siete presentaciones, suma siete unidades y buscará comenzar la segunda rueda con un resultado favorable.

Argentino, por su parte, llegará luego de caer ante Centenario por 86-51 en Firmat. El equipo firmatense acumula diez puntos y afrontará una nueva salida en el comienzo de las revanchas. Para Sportsman será, además, la posibilidad de reencontrarse con un rival al que ya enfrentó en la primera fecha del campeonato.

La programación continuará en Venado Tuerto con dos encuentros. Olimpia BBC recibirá a Deportivo Atenas en su estadio, mientras que Club Ciudad será local frente a Centenario en el Giocondo Semprini.

El cruce entre Olimpia y Atenas enfrentará a dos equipos que llegan de ganar. El conjunto de barrio San Martín derrotó 67-53 a Firmat FBC, mientras que Atenas se impuso 61-59 sobre Sportsman. Olimpia comparte el liderazgo del campeonato con Centenario: ambos reúnen 13 puntos y registran seis triunfos y una derrota. Atenas aparece detrás con 11 unidades.

Por otro lado, Ciudad intentará repetir el resultado obtenido en la séptima jornada, cuando superó 62-61 a Atlético Elortondo. Su rival será Centenario, que llega después de vencer a Argentino y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

La fecha se completará en Elortondo. Atlético recibirá a Firmat FBC en el estadio Fortaleza Roja. Los dos intentarán recuperarse luego de sus derrotas en la fecha anterior: Atlético cayó por un punto ante Ciudad, mientras que Firmat perdió como visitante frente a Olimpia.

La fase regular cuenta con 14 jornadas y se desarrolla bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas. Con el inicio de las revanchas, comenzará una etapa que irá definiendo las posiciones rumbo al tramo decisivo del Clausura.