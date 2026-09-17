Sportivo Rivadavia se llevó tres puntos de Villa Cañás y pasó a comandar la Zona 4 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de Venado Tuerto derrotó 2-0 a Studebaker durante la noche del miércoles 16 de septiembre en el estadio Nemesio “Pilín” Montoto, con dos goles convertidos durante el segundo tiempo.

Brian Almará abrió el marcador a los cinco minutos del complemento y Tomás Erramuspe selló el resultado cuando el partido transitaba el tiempo agregado. De esta manera, Rivadavia alcanzó los seis puntos en tres presentaciones y quedó como único líder del grupo. Studebaker permanece con tres unidades, al igual que Los Andes de Alcorta, que disputó dos encuentros.

Durante el primer tiempo, el visitante generó algunas de las situaciones de mayor peligro. A los 20 minutos, Lucas Rodríguez avanzó desde la izquierda y sacó un remate desde afuera del área que terminó en el travesaño. Más adelante volvió a exigir a Juan Tardío, mientras que Berardo Pérez también encontró espacios dentro del área.

Studebaker tuvo una posibilidad concreta sobre los 40 minutos. Después de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, Alejandro Carbonetti ganó de cabeza y obligó a Elías Oro a intervenir sobre su palo derecho. El descanso llegó sin goles.

El marcador se abrió rápidamente en el complemento. Una combinación por el sector izquierdo entre Tadeo Rodríguez y Lucas Rodríguez terminó con un envío hacia el área. Almará recibió de espaldas, logró girar y convirtió el 1-0.

Rivadavia volvió a acercarse poco después. Tadeo Rodríguez remató al travesaño y, posteriormente, exigió otra intervención de Tardío. Studebaker buscó adelantar sus líneas y a los 27 minutos Tomás Gómez ensayó un disparo desde media distancia que quedó en poder de Oro.

Con el equipo cañaseño volcado hacia adelante en busca del empate, aparecieron espacios para la réplica visitante. Ya en tiempo agregado, Nicolás Enea recuperó la pelota en el mediocampo y habilitó a Tomás Erramuspe. El juvenil quedó frente al arquero y convirtió el 2-0 definitivo.

El triunfo también tuvo un dato adicional para Rivadavia: antes de esta presentación llevaba ocho partidos consecutivos sin ganar frente a Studebaker en Villa Cañás. Su anterior victoria en esa cancha se remontaba a noviembre de 2017.

Ahora el calendario deja escenarios diferentes para ambos. Rivadavia recibirá a Los Andes de Alcorta buscando sostener el primer puesto, mientras que Studebaker tendrá jornada libre y deberá esperar hasta la siguiente fecha para volver a competir por el Regional.



