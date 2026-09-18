La Liga Venadense de Fútbol afrontará un nuevo fin de semana de competencia entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, con una programación que volverá a reunir a la Primera División A y a las distintas zonas de la Primera B. Para Villa Cañás habrá atención en tres frentes: Studebaker, Sportsman CSD e Independiente FBC tendrán compromisos importantes dentro de sus respectivos torneos.

El primero en salir a la cancha será Studebaker. El Verde recibirá el sábado a Juventud Pueyrredón, con Reserva desde las 13.30 y Primera a las 15.30. El conjunto de Villa Cañás ocupa el cuarto lugar de la Primera A con 39 puntos y continúa dentro del grupo que sigue de cerca a los principales equipos de la tabla. Teodelina lidera con 44, Unión y Cultura suma 43 y Racing tiene 41.

El domingo se completará la fecha 24 de la máxima categoría. General Belgrano recibirá al puntero Teodelina FBC; Unión y Cultura será local frente a Sportivo Rivadavia; Atlético Peñarol enfrentará a Atlético Elortondo; Jorge Newbery de Venado Tuerto jugará ante Juventud Unida; Racing recibirá a Sportivo Carmelense y Deportivo San Jorge será local frente a Atlético San Martín. Sportivo Sarmiento tendrá jornada libre.

Por otro lado, Sportsman volverá a competir en la Zona Campeonato B de Primera B. El equipo cañaseño visitará el sábado a Sportivo Sancti Spíritu, con Reserva a las 15 y Primera desde las 17. Sportsman llega a este compromiso después de haber derrotado 1-0 a Centenario, con gol de Thiago Figueroa. En el otro cruce del grupo, Ciudad Nueva recibirá a Centenario.

En la Zona Campeonato A, Central Argentino jugará ante Sportivo María Teresa el sábado, mientras que Nueva Era recibirá a Belgrano FBC el domingo. Los ganadores de las dos Zonas Campeonato conseguirán el ascenso directo a Primera A, por lo que cada punto comienza a tener incidencia directa en la definición.

Independiente FBC tendrá su turno el domingo por la séptima fecha del Repechaje D. El Rojo de Villa Cañás visitará a Sacachispa FBC, con Reserva desde las 13.30 y Primera a las 15.30. Además, Náutico Melincué enfrentará a Los Andes e Independiente de Amenábar a Belgrano de Rufino. En la jornada anterior, Independiente FBC perdió 1-0 ante el conjunto de Amenábar.

En este marco, la Liga Venadense vuelve a concentrar buena parte de la agenda deportiva regional. Para los clubes de Villa Cañás será un fin de semana con objetivos diferentes: Studebaker busca sostenerse entre los primeros de la A, Sportsman continúa su camino por el ascenso directo e Independiente necesita sumar en el Repechaje.