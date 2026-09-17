El Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet disputará este fin de semana su séptima fecha, última jornada de la primera rueda, con cuatro partidos distribuidos entre viernes y domingo. Para Villa Cañás, la atención estará centrada en Sportsman, que será local frente a Deportivo Atenas.

El encuentro se jugará el viernes 18 de septiembre desde las 21.30. El conjunto cañaseño llega con seis puntos después de seis presentaciones y todavía no pudo conseguir una victoria en el campeonato. Su rival suma nueve unidades, producto de tres triunfos y tres derrotas.

Sportsman viene de caer 90-66 como visitante ante Firmat FBC en la sexta jornada. En ese encuentro, Santiago Zalio terminó con 15 puntos, Nicolás Galante aportó 13 y Bruno Magnabosco y Bautista Santín anotaron 12 cada uno.

Atenas, por otro lado, llega después de superar 69-68 a Argentino de Firmat en uno de los partidos más ajustados de la fecha anterior. Bautista Peralta fue su principal anotador con 20 puntos. Ese resultado le permitió alcanzar las nueve unidades y mantenerse en el grupo que pelea detrás de los primeros puestos.

La programación del viernes se completará con Argentino de Firmat frente a Centenario y Club Ciudad de Venado Tuerto ante Atlético Elortondo, ambos desde las 21.30.

La parte alta de la clasificación encuentra a Olimpia BBC y Centenario con 11 puntos, seguidos por Firmat FBC con 10. Atlético Elortondo, Deportivo Atenas y Argentino reúnen nueve unidades, mientras Club Ciudad suma siete y Sportsman seis.

El cierre de la jornada tendrá un cruce directo en los primeros puestos. Olimpia recibirá el domingo 20, desde las 20.30, a Firmat FBC. El conjunto venadense viene de derrotar 92-66 a Club Ciudad y alcanzó a Centenario, que perdió su invicto al caer 85-70 frente a Atlético Elortondo.

En este marco, la séptima fecha completará la primera mitad de una fase regular prevista a 14 jornadas, con partidos de ida y vuelta entre los ocho participantes. La segunda rueda está programada para comenzar el viernes 25 de septiembre.