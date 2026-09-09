La Justicia de Santa Cruz investiga el hallazgo de restos fetales de sexo femenino encontrados dentro de una bolsa de nylon en el barrio Güemes de Caleta Olivia. Las primeras evaluaciones médicas indicaron una gestación de término, estimada entre las 37 y 40 semanas.

El episodio fue advertido durante la mañana del lunes 7 de septiembre en inmediaciones de las calles Misionero Beauvoir y Máximo Berezoski. Según las primeras informaciones, vecinos observaron una bolsa que había sido manipulada por un perro y dieron aviso a la Policía.

Personal de la Comisaría Segunda llegó al lugar junto con integrantes del Gabinete Criminalístico y profesionales médicos. El sector fue preservado para permitir las primeras pericias y posteriormente se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal N.º 1.

La investigación quedó bajo la órbita del juez Marcos Pérez Soruco. Entre las principales medidas se dispuso una autopsia médico-legal destinada a establecer las causas y circunstancias de la muerte.

Uno de los puntos centrales que deberá determinar el estudio forense es si hubo nacimiento con vida. Por esa razón, y hasta que exista un resultado concluyente, las referencias a una “recién nacida” deben considerarse una versión todavía no confirmada por las pericias definitivas.

Las primeras observaciones también detectaron lesiones que serían compatibles con la intervención de fauna animal. Sin embargo, esa evaluación es preliminar y deberá ser corroborada mediante los estudios forenses.

Por otro lado, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y a tomar declaraciones a vecinos que podrían aportar datos sobre cómo llegó la bolsa hasta el lugar.

Además, se dispuso una alerta al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y a centros sanitarios de la zona ante la eventual llegada de alguna mujer con signos compatibles con un parto o un aborto reciente.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni identificadas en relación con el caso.

La causa continúa en etapa investigativa. El resultado de la autopsia será determinante para establecer la causa de muerte, precisar si existió nacimiento con vida y aportar elementos que permitan reconstruir las horas previas al hallazgo.