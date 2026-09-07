Un empleado de una distribuidora avícola denunció que fue asaltado y despojado de aproximadamente 97 millones de pesos durante un ataque ocurrido el sábado por la tarde en la zona sur de Rosario. Los autores utilizaron clavos tipo “miguelitos” para provocar la detención del vehículo en el que circulaba y posteriormente escaparon con el dinero.

El episodio se produjo alrededor de las 18 en inmediaciones de Ovidio Lagos y José María Rosa, colectora de avenida Circunvalación. La víctima, un hombre de 45 años identificado como Claudio S., se desplazaba a bordo de una Volkswagen Amarok gris y transportaba la recaudación correspondiente a la empresa para la que trabaja.

Según el relato incorporado a la investigación, durante el recorrido aparecieron sobre el pavimento clavos tipo “miguelitos”, que provocaron la pinchadura de los neumáticos de la camioneta.

Al detenerse, una Toyota Hilux se habría cruzado delante de la Amarok. De acuerdo con la versión de la víctima, dos hombres armados descendieron del vehículo, rompieron el vidrio de una de las ventanillas y se apoderaron del dinero.

Luego del asalto, los autores abandonaron la Hilux utilizada durante la maniobra y continuaron la fuga en otro automóvil. La mecánica del hecho es ahora uno de los puntos centrales de la investigación.

El dinero correspondía a la recaudación de la distribuidora avícola, que posee puntos de venta mayoristas en diferentes sectores de Rosario. Por otro lado, los investigadores buscan determinar si quienes participaron del robo conocían previamente el movimiento del trabajador y el traslado de la suma.

Una de las hipótesis indica que la víctima pudo haber sido seguida desde su lugar de trabajo hasta el punto donde se produjo el ataque. Sin embargo, esa circunstancia constituye por el momento una versión no confirmada y deberá ser establecida mediante las medidas investigativas.

La utilización de los “miguelitos”, la presencia de un segundo vehículo y el posterior cambio de automóvil durante la fuga son elementos que podrían aportar información sobre la planificación del episodio.

Además, será relevante determinar la procedencia de la Toyota Hilux abandonada después del robo y reconstruir su recorrido antes y después del ataque.

Hasta el momento, la información inicial no permite establecer públicamente la identidad de los autores. La investigación deberá determinar cuántas personas participaron, cómo obtuvieron información sobre el traslado del dinero y cuál fue el recorrido utilizado para escapar.