El precio internacional del petróleo volvió a quedar bajo presión este miércoles 9 de septiembre por una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y las crecientes dificultades para transportar crudo a través del estrecho de Ormuz. El Brent superó los US$100 por barril por primera vez desde fines de julio, mientras el WTI estadounidense se mantuvo alrededor de los US$95.

Durante la jornada, el Brent llegó a cotizar cerca de los US$100,70, con una suba próxima al 3%, mientras que el West Texas Intermediate avanzó hasta la zona de los US$95,70. Las cotizaciones varían durante la rueda y pueden diferir según el momento de referencia. Reuters confirmó que se trata del mayor nivel del Brent desde fines de julio.

El principal factor detrás de la suba es la incertidumbre sobre el abastecimiento desde Medio Oriente. El estrecho de Ormuz continúa operando con un tránsito muy inferior al habitual y representa una de las rutas estratégicas para el comercio mundial de petróleo y gas.

Según datos preliminares de la firma Kpler citados por Reuters, apenas seis buques de materias primas atravesaron el paso marítimo durante el martes, por debajo del promedio reciente de alrededor de 12 embarcaciones diarias. Antes del conflicto, el movimiento comercial era considerablemente mayor.

La tensión aumentó después de que el Comando Central de Estados Unidos informara que sus fuerzas atacaron cinco petroleros iraníes. Washington aseguró que la operación respondió a intentos de la Guardia Revolucionaria de atacar buques militares estadounidenses.

Por otro lado, autoridades iraníes anunciaron represalias contra embarcaciones y objetivos militares vinculados a Estados Unidos. Algunos de esos ataques fueron informados por medios estatales iraníes y no cuentan con confirmación independiente completa, por lo que deben considerarse versiones no confirmadas en cuanto a sus resultados y daños. AP informó, además, que Washington negó que sus buques de guerra hubieran sido alcanzados.

En este marco, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que su país continuará atacando petroleros iraníes si Teherán intenta nuevamente alcanzar unidades de la Armada estadounidense. La declaración profundizó las expectativas de que el enfrentamiento pueda extenderse.

El impacto excede al mercado petrolero. Un encarecimiento sostenido de la energía puede trasladarse a combustibles, transporte, producción e inflación internacional. Además, Reuters informó que los combustibles refinados ya presentan fuertes tensiones de precios por las restricciones de oferta y capacidad de refinación.

La evolución del Brent dependerá ahora de la intensidad de los ataques, la posibilidad de restablecer negociaciones y, especialmente, de una eventual normalización del tránsito por Ormuz.