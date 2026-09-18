El Senado de la Nación dio media sanción a un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, una iniciativa de especial incidencia para Santa Fe por la concentración de plantas productoras de biodiésel instaladas en la provincia. El proyecto fue aprobado en general por 41 votos contra 25 durante la sesión del jueves 17 de septiembre y pasó a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todavía no es ley.

Uno de los cambios centrales es el aumento del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil. Actualmente está fijado en 7,5% y, de sancionarse definitivamente el proyecto, llegará al 10% una vez transcurridos doce meses desde su promulgación. Para el bioetanol, la mezcla con las naftas pasará del 12% al 15% en el mismo período.

El punto que generó mayores diferencias durante las negociaciones fue cómo se distribuirá el mercado del biodiésel entre empresas integradas a grandes grupos aceiteros y compañías no integradas.

Cuando el corte alcance el 10%, las empresas no integradas tendrán inicialmente reservado un segmento del mercado. Esa participación irá disminuyendo gradualmente durante el período de transición. Entre los cambios incorporados al texto se estableció un piso mínimo del 4% para estas empresas entre 2031 y 2036. Además, se incorporaron límites destinados a evitar que un mismo grupo concentre una proporción excesiva del mercado.

La discusión tiene una incidencia particular en Santa Fe. Documentación oficial provincial señala que más de la mitad de las plantas argentinas de biodiésel se encuentran en territorio santafesino y que concentran alrededor del 82% de la capacidad instalada del país, con aproximadamente 3,2 millones de toneladas anuales. Gran parte de esa infraestructura está asociada al complejo de procesamiento de soja del Gran Rosario.

Además, el sector atraviesa un período de baja utilización de esa capacidad. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que entre enero y julio de 2026 se produjeron 621.000 toneladas de biodiésel en la Argentina, el tercer registro acumulado más bajo de los últimos 17 años para ese período.

Durante el debate, la senadora Flavia Royón sostuvo que la iniciativa busca pasar gradualmente de un esquema de precios y cantidades regulados a otro con mayor competencia. En cambio, José Mayans y otros legisladores plantearon que la apertura puede dejar en desventaja a productores de menor escala frente a grandes empresas integradas.

En este marco, el efecto definitivo para Santa Fe dependerá tanto del texto que finalmente apruebe Diputados como de la reglamentación posterior. Hasta entonces, las modificaciones aprobadas por el Senado constituyen una media sanción y no alteran todavía el régimen vigente.