El Gobierno de Santa Fe analiza el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 con foco en tres frentes: los recursos de coparticipación, el financiamiento previsional de la Caja provincial y las partidas destinadas a obras de infraestructura. El texto ingresó al Congreso el 15 de septiembre y prevé para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847 hacia diciembre.

Desde el Ministerio de Economía provincial, encabezado por Pablo Olivares, siguen especialmente la evolución de los recursos vinculados con ANSES. En abril, Nación y Santa Fe firmaron un acuerdo por $120.000 millones para 2026, dividido en doce cuotas mensuales de $10.000 millones. Según explicó luego el funcionario, la Provincia recibió una cuota y planteó compensar los $110.000 millones restantes con la devolución de un anticipo de coparticipación. Esa instrumentación todavía se encontraba en proceso de formalización.

Por otro lado, el proyecto nacional incorpora partidas para infraestructura en territorio santafesino. Entre ellas aparecen intervenciones sobre las rutas nacionales 11, 33, 178 y 9, además de $27.454 millones consignados para la continuidad de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario. En el caso de las obras viales, se trata de compromisos plurianuales: los montos totales consignados no equivalen necesariamente a desembolsos completos durante 2027.

En este punto existe una diferencia que requiere cautela. El texto fuente menciona $156.600 millones en obras viales para Santa Fe, mientras otras coberturas que revisaron las planillas anexas contabilizan cinco intervenciones por alrededor de $88.470 millones. Sin una conciliación de las distintas planillas presupuestarias, corresponde evitar presentar cualquiera de esas cifras como un desembolso efectivo exclusivo de 2027.

La posición provincial combina reclamo y negociación. Maximiliano Pullaro y su equipo económico vienen planteando la necesidad de regularizar deudas previsionales y sostener inversiones consideradas estratégicas. Desde Nación, por su parte, el proyecto mantiene como eje el equilibrio fiscal y proyecta para 2027 un crecimiento de la inversión del 9,2% y una expansión del 8,5% en las exportaciones.

El debate recién comienza en el Congreso y las partidas pueden modificarse durante la discusión parlamentaria. Para Santa Fe, la atención estará puesta no sólo en lo que finalmente figure en la ley, sino también en los mecanismos de ejecución, los cronogramas de pago y la continuidad de las negociaciones con el Gobierno nacional.