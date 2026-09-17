El Gobierno de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía pusieron en marcha una línea de financiamiento destinada a grandes usuarios privados del sector productivo que deben afrontar los cargos eléctricos correspondientes al período invernal.

El esquema permitirá distribuir esos montos en seis, siete u ocho cuotas, según el mes facturado, con una tasa nominal anual del 15%. La asistencia se instrumentará a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la EPE y tendrá carácter voluntario.

La medida apunta específicamente a los Grandes Usuarios de la Distribuidora, denominados GUDIs, alcanzados por el denominado Cargo Estabilizado establecido en el marco de la Resolución 976/2023 de la Secretaría de Energía.

La normativa nacional fue dictada el 2 de diciembre de 2023 y estableció que CAMMESA debe facturar a las distribuidoras el “Cargo Estabilizado GUDIs” y el “Ajuste Complementario de Potencia GUDIs”. La disposición comenzó a regir para las transacciones económicas correspondientes a febrero de 2024 y comprende a grandes demandas iguales o superiores a 300 kW, con las excepciones contempladas por la propia resolución.

Durante 2026, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos plantearon ante Nación el impacto que esos conceptos estaban generando sobre industrias y grandes comercios. Posteriormente, los tres gobiernos de la Región Centro anunciaron mecanismos de asistencia financiera para distribuir el pago durante varios meses.

En Santa Fe, el cargo correspondiente a junio podrá financiarse hasta en ocho cuotas; el de julio, hasta en siete; y agosto, hasta en seis. El esquema finalizará en abril de 2027.

Para formalizar la operación, las empresas deberán respaldar las cuotas mediante cheques electrónicos o e-cheq. Además, la EPE emitirá una nota de crédito por el monto incorporado al financiamiento, evitando que el usuario tenga que desembolsarlo íntegramente junto con la factura original.

En el caso de empresas que ya hayan pagado alguno de los períodos alcanzados, el mecanismo contempla que el monto correspondiente pueda computarse mediante una nota de crédito en una liquidación posterior.

Según informó la Provincia, para los cargos correspondientes a junio y julio la adhesión podrá realizarse hasta el 21 de septiembre, mientras que para agosto el plazo se extenderá hasta el 20 de octubre.

La gestión se realiza de manera remota ante el Área de Grandes Demandas de la EPE, mediante el correo [email protected]. Luego de la solicitud, la distribuidora confecciona la documentación y establece las cuotas correspondientes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que el objetivo provincial es reducir la presión financiera que afrontan las empresas. Por otro lado, la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, indicó que el trámite fue diseñado para realizarse de manera digital.

El efecto final de la medida dependerá ahora de la cantidad de empresas que adhieran y de la incidencia que estos cargos tengan sobre los costos de cada actividad.