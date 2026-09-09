El Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet continuará este fin de semana con la disputa de la sexta fecha, que tendrá encuentros en Elortondo, Firmat y Venado Tuerto.

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre a las 21.30, con tres partidos en simultáneo. Uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán Atlético Elortondo y Centenario, en el estadio Fortaleza Roja.

Centenario llegará como único líder e invicto del campeonato, luego de ganar sus cinco primeras presentaciones. En la fecha anterior derrotó a Deportivo Atenas por 78-71 en tiempo suplementario y sostuvo su posición en lo más alto de la competencia.

A la misma hora, en La Caldera, Firmat FBC recibirá a Sportsman de Villa Cañás. El conjunto firmatense viene de superar 54-50 a Club Ciudad y se mantiene dentro del grupo que pelea en los primeros puestos.

Para Sportsman será una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria en el Clausura. El equipo de Villa Cañás estuvo cerca en su última presentación, pero perdió 66-63 frente a Atlético Elortondo como local.

También el viernes desde las 21.30, Deportivo Atenas recibirá a Argentino de Firmat en el estadio Deportivo Atenas. Argentino llega después de caer 64-52 frente a Olimpia, mientras que Atenas buscará recuperarse luego de su ajustada derrota ante Centenario.

La jornada tendrá un partido diferido. Olimpia BBC y Club Ciudad se enfrentarán el domingo 13 de septiembre a las 20.30, en el estadio Olimpia. El conjunto de barrio San Martín se mantiene como uno de los principales perseguidores de Centenario y viene de imponerse ante Argentino.

La programación de la Fecha 6

Viernes 11/09 – 21.30

Atlético Elortondo vs. Centenario — Fortaleza Roja

Firmat FBC vs. Sportsman — La Caldera

Deportivo Atenas vs. Argentino — Estadio Deportivo Atenas

Domingo 13/09 – 20.30

Olimpia BBC vs. Club Ciudad — Estadio Olimpia

El fixture oficial del Clausura establece que la competencia se disputa con ocho equipos y 14 fechas, en partidos de ida y vuelta.

La sexta jornada comenzará a marcar el cierre de la primera mitad de la ronda inicial, con Centenario intentando conservar su ventaja y varios equipos buscando acomodarse en la pelea por las primeras posiciones.