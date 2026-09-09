La Primera División B de la Liga Venadense de Fútbol tendrá actividad entre semana con el adelantamiento de la Fecha 5 de las Zonas Repechaje C y D. La decisión apunta a equiparar el calendario antes de ingresar en la etapa decisiva de la temporada.

La diferencia se genera por el formato de competencia. Las zonas Campeonato cuentan con menos equipos y, por lo tanto, con una cantidad inferior de partidos. En cambio, los grupos de Repechaje están integrados por seis conjuntos que disputan encuentros de ida y vuelta. El fixture establecido para esta etapa confirma que los cruces programados corresponden a la quinta jornada.

Newbery y Matienzo, frente a frente

El encuentro principal de la Zona C será el que protagonizarán Jorge Newbery de Rufino y PEF Matienzo. Ambos llegan con 12 puntos en cuatro presentaciones y todavía no resignaron unidades.

Newbery presenta una diferencia de gol de +18, producto de 20 tantos convertidos y apenas dos recibidos. Matienzo, por su parte, tiene +14, con 16 goles a favor y dos en contra.

La Reserva comenzará a las 19 y el partido de Primera está previsto para las 21.

Además, Sportivo Avellaneda recibirá a Defensores Talleres en cancha de Sportivo Rivadavia, con Primera desde las 21. Sportivo Ben Hur de Rufino y Deportivo Chapuy completarán la programación, con Reserva a las 19 y Primera a las 21.

El jueves será el turno de Independiente

En la Zona D, Sacachispa e Independiente de Amenábar llegan como líderes con 10 unidades y se enfrentarán este miércoles desde las 21, luego del partido de Reserva previsto para las 19.

También jugarán Náutico Melincué y CSD Belgrano de Rufino, con los mismos horarios.

La actividad se completará el jueves 10 en Villa Cañás. Independiente FBC recibirá a Los Andes FBC desde las 21, en un partido importante para las aspiraciones del conjunto cañaseño.

El fixture original confirma que esos son los tres cruces correspondientes a la quinta fecha de la Zona D.

En este marco, cada punto comienza a tener mayor incidencia. Solamente los ganadores de las zonas de Repechaje continuarán hacia la fase siguiente, por lo que la jornada puede empezar a marcar diferencias de cara a la segunda rueda.