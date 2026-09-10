Shakira y Maluma confirmaron una nueva colaboración musical que llegará al público el próximo 17 de septiembre de 2026. El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde ambos artistas compartieron una imagen conjunta que anticipa el lanzamiento.

Maluma publicó la fotografía en su cuenta personal junto al mensaje “Agua”, la fecha del estreno y la frase “Nos fuimos mundial”. La publicación tuvo una rápida repercusión entre sus seguidores y acumuló cientos de miles de interacciones en pocas horas.

Por el momento, los artistas no difundieron detalles sobre el título definitivo de la canción, la producción audiovisual ni las características del lanzamiento. Según indicaron, el nuevo trabajo forma parte de una nueva etapa de colaboración entre dos de las figuras más reconocidas de la música colombiana.

La dupla ya tiene antecedentes de trabajo conjunto. En 2016 lanzaron “Chantaje”, una canción que tuvo amplia difusión internacional y fue incluida en el repertorio de ambos artistas. Posteriormente, en 2018, publicaron “Clandestino”, otra colaboración que reunió sus estilos dentro del pop latino.

Además, Maluma viene de participar en otros proyectos junto a figuras internacionales. Recientemente se sumó a una nueva versión de “Get Me Bodied” junto a Beyoncé, en el marco de una edición especial relacionada con el aniversario del álbum “B’Day”.

A lo largo de su carrera, el cantante colombiano también compartió producciones con artistas como Madonna, Jennifer Lopez, The Weeknd, Ricky Martin y Marc Anthony.

Por su parte, Shakira continúa con una agenda internacional que combina nuevos lanzamientos musicales, presentaciones y colaboraciones con otros referentes de la industria.

La expectativa entre los seguidores crece mientras se espera la llegada del nuevo sencillo. Hasta el momento, los detalles sobre la canción permanecen reservados y se conocerán oficialmente con el estreno previsto para septiembre.