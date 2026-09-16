El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% punta a punta y un tipo de cambio mayorista de $1.847,60 para diciembre del próximo año. El promedio anual de inflación proyectado, en tanto, es del 21,1%.

La iniciativa comenzará a ser discutida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante octubre. Según la agenda informada, el debate se iniciará el 7 de ese mes con las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la continuidad del resultado fiscal positivo. Para 2027, el Ejecutivo proyecta un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo. El ministro Luis Caputo sostuvo que, de cumplirse el escenario oficial, Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos de superávit financiero.

En materia de actividad, el Gobierno espera que el consumo privado aumente 3,4%, mientras que el consumo público crecería 0,6%. La inversión tendría una expansión del 9,2%. Además, las estimaciones contemplan avances del 4,4% para la industria y del 5,1% para el comercio.

Por otro lado, el escenario externo proyecta exportaciones cercanas a los US$134.000 millones, importaciones por unos US$118.400 millones y un saldo comercial favorable superior a los US$15.000 millones.

Sobre el dólar mayorista de $1.847,60 previsto para diciembre de 2027, desde el Gobierno aclararon que la cifra no debe interpretarse como una predicción puntual de cotización, sino como un supuesto técnico utilizado para elaborar el Presupuesto.

El proyecto llega, además, después de revisiones en las previsiones utilizadas para 2026. La inflación acumulada entre enero y agosto de este año alcanzó el 21,3%, mientras que las estimaciones actuales ubican la suba de precios de todo 2026 cerca del 29%. En actividad, el Presupuesto ahora contempla una expansión de alrededor del 3% para este año.

En cuanto a las cuentas públicas, los recursos totales para 2027 rondarían los $219,3 billones frente a gastos por aproximadamente $216 billones. Dentro de las erogaciones, los servicios sociales concentran alrededor de $150,9 billones, mientras que los intereses y gastos vinculados con la deuda pública suman unos $18,6 billones.

El tratamiento parlamentario permitirá conocer las posiciones de los distintos bloques y las eventuales modificaciones al texto. Hasta entonces, las variables incluidas constituyen proyecciones oficiales y no resultados garantizados para 2027.