El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incluyó nuevamente a la Ruta Nacional 33 entre las obras previstas para Santa Fe, con una intervención de conservación sobre el tramo comprendido entre Sancti Spíritu y la Circunvalación de Rosario.

La obra aparece identificada como “Conservación Mejorativa, Sistema Modular” y cuenta con un importe total a devengar de $9.687,621 millones. El dato fue reproducido por distintos medios a partir de las planillas del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Sin embargo, ese monto no necesariamente será invertido en su totalidad durante 2027.

El esquema presupuestario permite distribuir los compromisos financieros entre diferentes ejercicios. Rosario3, por ejemplo, remarcó que los importes publicados para las obras santafesinas son plurianuales y que no deben interpretarse como desembolsos completos durante el próximo año.

La noticia fuente analizada señala que, dentro de ese esquema, para 2027 estarían previstos $641,2 millones, equivalentes al 6,62% del costo total informado. Según esa misma publicación, otros $968,1 millones corresponderían a 2028, $542,6 millones a 2029 y aproximadamente $7.535,7 millones quedarían para ejercicios posteriores.

Ese desglose anual no pudo ser corroborado en las fuentes oficiales indexadas consultadas, por lo que debe considerarse un dato atribuido a la documentación presupuestaria citada por la noticia fuente.

¿De dónde surge la referencia a 700 metros?

La cifra de aproximadamente 700 metros no forma parte del proyecto oficial.

Se trata de una estimación periodística elaborada al comparar los $641,2 millones atribuidos a 2027 con los costos de un programa de bacheo licitado por la provincia de Santa Fe y actualizar esos valores para el próximo ejercicio.

La comparación permite establecer una referencia económica, pero no una equivalencia técnica exacta. Los programas nacional y provincial contemplan trabajos diferentes y las reparaciones no necesariamente se ejecutan de manera continua sobre toda la calzada.

Por ese motivo, no sería preciso afirmar que Nación “reparará 700 metros” de la Ruta 33.

Además, la partida presupuestaria no contempla en este caso la construcción integral de la autopista Rufino-Rosario. La intervención consignada para el sector Sancti Spíritu-Rosario corresponde a trabajos de conservación mejorativa.

En total, el Presupuesto 2027 incorpora cinco intervenciones viales para Santa Fe por unos $88.470 millones a devengar, entre ellas trabajos sobre las rutas nacionales 11, 33, 178 y 9.

El proyecto todavía debe ser tratado por el Congreso, por lo que tanto las partidas como su distribución definitiva pueden modificarse durante el debate legislativo.