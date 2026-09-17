El costo de construir una vivienda volvió a aumentar en agosto y el valor de referencia del metro cuadrado superó el millón de pesos tanto en el Gran Santa Fe como en el Gran Rosario, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

En el Gran Santa Fe, el costo promedio mensual por metro cuadrado de una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados llegó a $1.014.002, mientras que en el Gran Rosario alcanzó $1.001.053. La suba mensual fue del 1,7% y 1,6%, respectivamente. En la comparación interanual, el incremento fue del 26,2% en Santa Fe y del 25% en Rosario.

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El indicador provincial contempla materiales, mano de obra y gastos generales. En agosto, los materiales aumentaron 1,8% en el Gran Santa Fe y 1,3% en el Gran Rosario. La mano de obra avanzó 1,9% en ambos aglomerados, en línea con el acuerdo salarial de la UOCRA. Los gastos generales, por su parte, subieron 0,6% en Santa Fe y 2% en Rosario.

Entre los insumos con mayores variaciones en el Gran Santa Fe se destacaron la grifería, con 7,9%; los revoques finos, 5,7%; los cementos, 4,2%; y los ladrillos, 3,8%. En Rosario, las principales subas correspondieron a maderas, con 4,5%; revoques finos, 3,1%; y artefactos de gas, también 3,1%.

Los datos del IPEC deben leerse como un valor estadístico de referencia. El organismo calcula una vivienda tipo y no un presupuesto aplicable de manera automática a cualquier proyecto. Por ese motivo, las cifras tampoco deben trasladarse de forma directa a localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto o Teodelina, donde pueden variar los costos de materiales, logística, mano de obra y servicios.

A nivel nacional, el INDEC informó que el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 2,5% en agosto. Esa medición no es directamente comparable con la del IPEC porque utiliza otra metodología, pero muestra una tendencia coincidente: los costos continuaron aumentando.

Además, el aumento de precios convive con un menor nivel de actividad. En julio, el indicador sintético de la construcción cayó 4,5% interanual y 4,6% frente a junio en la serie desestacionalizada, aunque acumuló una mejora del 1,7% en los primeros siete meses de 2026.

El escenario combina una menor actividad y una reducción en el consumo de varios insumos con costos que continúan ajustándose. La evolución de los próximos meses dependerá de los precios de los materiales, los acuerdos salariales, los gastos generales y el ritmo efectivo de nuevas obras.