La Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro completó su participación en el Campeonato 2026 de Selecciones Damas Sub 16 C, donde finalizó en el sexto puesto luego de cuatro jornadas de competencia y cinco partidos disputados.

El seleccionado regional integró la Zona A y comenzó su recorrido con un empate 1-1 frente a la Federación Chilena de Hockey. En su segunda presentación consiguió una importante victoria por 3-2 ante la Asociación Sudoeste de Buenos Aires, mientras que en el cierre de la fase inicial cayó 5-3 frente a Federación Neuquina.

Con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, Unión del Centro terminó tercero en su grupo y continuó el torneo en los cruces destinados a determinar las posiciones finales.

El sábado, el conjunto regional derrotó 4-2 a la Asociación del Valle de Chubut y obtuvo el derecho a disputar el partido por el quinto puesto. Allí se encontró con Federación Sanluiseña, que se impuso por 4-3 en un encuentro cerrado y dejó a Unión del Centro en la sexta ubicación definitiva.

Ocho jugadoras de Villa Cañás en el seleccionado

La participación tuvo una presencia importante del hockey cañaseño. Ocho de las veinte integrantes del plantel son oriundas de Villa Cañás o representan a instituciones de la ciudad.

Sportsman tuvo cuatro jugadoras: la arquera Catalina Rubinich y las defensoras Eva Aguilar, Agostina Arro Galarza y Constanza Noemí Prada.

Studebaker, por su parte, aportó a Giana Nicole Villarreal e Isabella Borrego, ambas volantes, y a la delantera Katia Broglia.

A ellas se sumó Victoria Medici, actualmente jugadora de River Plate y surgida deportivamente de Sportsman de Villa Cañás, quien volvió a representar a Unión del Centro en esta competencia nacional.

Medici y Prada, entre las goleadoras del torneo

El certamen también dejó un dato individual destacado para Villa Cañás. Victoria Medici y Constanza Noemí Prada terminaron con cinco goles cada una y compartieron el primer lugar de la tabla de goleadoras junto a Lucía Rollheiser, de Sudoeste de Buenos Aires.

Además, Agostina Arro Galarza convirtió uno de los tantos de Unión del Centro durante el campeonato. Olivia Calderone, Amparo Sola y Morena Sol Lucero también anotaron para el seleccionado regional.

En total, Unión del Centro marcó 14 goles en sus cinco presentaciones. El campeonato quedó en manos de Asociación Noroeste, mientras que Sudoeste de Buenos Aires terminó segundo y Federación Neuquina completó el podio.

Más allá del sexto puesto, la competencia volvió a darle rodaje nacional a un plantel integrado por jugadoras de diferentes clubes de la región y mostró una presencia significativa de Villa Cañás, con ocho representantes y dos de ellas ubicadas en lo más alto de la tabla de goleadoras.