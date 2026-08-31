Callejero Fino sigue detenido y declara ante la Justicia

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, continúa detenido luego del procedimiento realizado el domingo por la mañana en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre, donde efectivos policiales encontraron un arma de fuego dentro de la camioneta que conducía.

El músico circulaba junto a Steven Joel Ricca, de 27 años, en una Volkswagen Amarok que no tenía colocadas las chapas patente. El vehículo fue interceptado durante un operativo preventivo realizado en la zona de calle Italia y Ruta 27.

Durante la inspección del rodado, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. A partir del hallazgo, los dos ocupantes fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. La calificación legal definitiva deberá ser precisada a medida que avance la causa, ya que durante las primeras horas circularon informaciones que mencionaron tanto la tenencia como la portación ilegal de un arma de guerra.

Callejero Fino pasó la noche incomunicado en la Comisaría 4ª de Benavídez y durante este lunes deberá prestar declaración ante la Justicia.

Por otro lado, desde la defensa del artista explicaron que la camioneta circulaba sin las patentes colocadas porque habría sido utilizada para la grabación de un videoclip y se buscaba evitar que el dominio apareciera en las imágenes. Se trata de la versión brindada por su abogado y deberá ser incorporada a la investigación.

Respecto del motivo por el que se encontraba en Villa La Ñata, el cantante manifestó tras ser interceptado que se dirigía a una celebración por el cumpleaños de J Rei, músico y pareja de María Becerra, realizada en una quinta de la zona.

El principal punto que deberá determinar ahora la Justicia es la situación del arma encontrada en el vehículo, su procedencia y la eventual responsabilidad de cada uno de los ocupantes de la camioneta.

Además, Alvarenga registra una condena anterior de seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía alrededor de 20 años. Ese antecedente podría ser evaluado por la Fiscalía al momento de resolver su situación procesal, aunque no determina por sí mismo su responsabilidad en la causa actual.

En este marco, la declaración prevista para este lunes y las decisiones que posteriormente adopte el fiscal serán claves para establecer bajo qué figura continuará la investigación y si Callejero Fino permanece detenido mientras avanza el expediente.