Wanda Nara y Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, volvieron a mostrarse juntos durante el fin de semana y reavivaron las especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente que hayan retomado la relación.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza después de varias publicaciones realizadas en redes sociales. En una de ellas, Wanda apareció en primer plano junto a un hombre cuyo rostro prácticamente no se veía, vestido con una remera negra y una gruesa cadena dorada.

Horas después, L-Gante publicó una imagen utilizando la misma vestimenta y los mismos accesorios, una coincidencia que permitió establecer que era él quien aparecía junto a la conductora.

Además, otras historias fueron publicadas desde General Rodríguez, donde reside el músico. Hubo imágenes de un fogón, una botella de fernet y distintos sectores de la propiedad, mientras que L-Gante también reposteó contenido previamente difundido por Wanda.

Por otro lado, en LAM mostraron una fotografía de la camioneta de la empresaria estacionada en las inmediaciones de la vivienda del cantante. Ese elemento fue presentado en el programa como otra señal de que ambos habían compartido parte de la jornada.

La presencia conjunta está confirmada. Lo que permanece como una versión no confirmada es que ese encuentro represente el comienzo de una nueva relación sentimental.

El episodio se produjo pocos días después de que L-Gante hablara de su historia con Wanda durante su participación en PH: Podemos Hablar. Allí reconoció que actualmente mantienen una buena relación y dejó abierta la posibilidad de volver a compartir tiempo juntos.

“Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación”, afirmó el cantante al recordar los desencuentros que atravesaron durante su relación.

Además, cuando fue consultado sobre una eventual nueva oportunidad, respondió que probablemente comenzaría a verla con mayor frecuencia y reconoció que se había quedado “con ganas de más”.

En este marco aparece también un dato laboral: L-Gante fue confirmado como participante de la próxima temporada de MasterChef Celebrity, programa que tendrá nuevamente a Wanda Nara como conductora. Las grabaciones todavía no comenzaron, por lo que ese proyecto constituye un punto de contacto futuro entre ambos, aunque no alcanza por sí solo para explicar el encuentro de este fin de semana.

La historia entre la conductora y el referente de la cumbia 420 estuvo marcada durante los últimos años por acercamientos, distanciamientos y exposiciones públicas. Tras finalizar su relación, ambos continuaron mencionándose ocasionalmente y aseguraron mantener un buen vínculo.

Las nuevas imágenes volvieron a colocarlos en el centro de la atención mediática. Por ahora, los indicios permiten confirmar que compartieron tiempo juntos en General Rodríguez. Determinar si existe una reconciliación dependerá de que alguno de los protagonistas decida definir públicamente el vínculo.