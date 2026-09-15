La delegación argentina tendrá este martes 15 de septiembre una extensa programación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias distribuidas entre Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Buenos Aires. La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la noche, con presencia nacional en 21 deportes.

Argentina llegó a esta edición con 658 deportistas, la delegación más numerosa presentada por el país en la historia de los Juegos Suramericanos. El equipo nacional tiene representación en las 59 disciplinas en las que inscribió competidores y busca aprovechar además la condición de local durante las dos semanas de competencia.

Entre los principales atractivos del día aparece el hockey femenino. Las Leonas, que vienen de golear 14-0 a Paraguay en su debut, enfrentarán a Uruguay desde las 16 en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. El fixture oficial confirma que luego deberán medirse con Chile y Perú antes de la definición por las medallas.

También será el turno del seleccionado femenino de vóley. Las Panteras enfrentarán a Paraguay desde las 15 en Rosario. El cronograma incluye además una nutrida actividad argentina en vóley de playa, con encuentros masculinos ante Uruguay y Paraguay y partidos femeninos frente a Perú y Brasil.

La gimnasia artística tendrá finales por aparatos desde las 16.20, mientras que la natación concentrará otra parte importante de las expectativas después de su aporte al medallero argentino durante las jornadas iniciales. El programa incluye, entre otras pruebas, 1.500 metros libre, 100 metros mariposa, 200 metros espalda, 50 metros pecho y relevos desde las 18.

Además, el ciclismo tendrá actividad desde las 9 en la rama femenina y desde las 11.30 en la masculina. Más tarde llegarán las definiciones de BMX, mientras que el tiro deportivo, el remo, el golf, el pentatlón moderno, los clavados, el patinaje artístico y el levantamiento de pesas completarán una parte importante de la programación.

En esports, el seleccionado masculino de Valorant disputará las semifinales a las 14 y 17. Por otro lado, el softbol femenino tendrá doble compromiso en Paraná: Argentina enfrentará a Bolivia a las 18 y a Colombia desde las 20.30.

La jornada permitirá además comenzar a definir nuevas posiciones en el medallero. Los resultados se irán conociendo durante el día y modificarán un panorama en el que Argentina ya consiguió medallas en disciplinas como natación, gimnasia, esgrima, mountain bike y esports.