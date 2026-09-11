Santa Fe registró una disminución del empleo privado registrado durante 2026, con una pérdida estimada de unos 8.000 puestos laborales en los primeros meses del año, según el informe publicado por Rosario Plus.

El dato se suma a un escenario económico nacional atravesado por una menor actividad en distintos sectores productivos, con impacto especialmente en industrias, comercios y empresas vinculadas al mercado interno.

La provincia santafesina es uno de los principales polos industriales del país, con fuerte presencia de actividades como la agroindustria, metalmecánica, construcción y servicios. En este marco, la evolución del empleo privado funciona como uno de los indicadores utilizados para medir el nivel de actividad económica.

Según indicaron sectores vinculados al ámbito productivo, la reducción de puestos laborales está relacionada con la caída del consumo, la menor demanda y las dificultades que atraviesan algunas empresas para sostener sus niveles de producción.

Por otro lado, desde sectores que respaldan las políticas económicas nacionales sostienen que el proceso forma parte de una etapa de reordenamiento de la economía, con una búsqueda de reducción de desequilibrios y una posterior recuperación de la actividad.

El impacto de la caída del empleo no se distribuye de manera uniforme entre todas las actividades. Algunos sectores muestran mayores dificultades debido a la dependencia del mercado interno, mientras que otros vinculados a exportaciones o actividades específicas presentan comportamientos diferentes.

La situación laboral también genera preocupación entre sindicatos y organizaciones vinculadas al trabajo, que reclaman medidas para recuperar el nivel de empleo y sostener la actividad económica.

En este contexto, el seguimiento de los próximos meses será clave para determinar si la tendencia continúa o si se produce una recuperación vinculada a una mejora de la producción y el consumo.

El dato de los 8.000 empleos perdidos abre además un debate sobre el impacto de las políticas económicas actuales en una provincia con fuerte peso industrial y productivo dentro del país.