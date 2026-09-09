Las bajas coberturas de algunas vacunas correspondientes a niños y adolescentes mantienen la preocupación entre especialistas, pese a la recuperación registrada durante el último año. La infectóloga Florencia Cahn advirtió sobre la necesidad de mejorar especialmente los niveles de inmunización correspondientes a los refuerzos de los 5 y 11 años.

Los últimos registros oficiales permiten dimensionar el problema. Durante 2025, las vacunas correspondientes al primer año de vida mostraron una recuperación importante: BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo superaron el 90% de cobertura a nivel nacional. Sin embargo, el panorama fue diferente para las dosis de edad escolar.

En ese segmento, la Triple Viral alcanzó el 54,8%; la Triple Bacteriana Celular, 58,3%; IPV, 57,2%; Varicela, 56%; Triple Bacteriana Acelular, 58%; y Meningococo, 57,1%. Aunque todos esos indicadores mejoraron frente a 2024, todavía se mantienen por debajo de las metas sanitarias.

Cahn explicó que una cobertura elevada permite no solamente proteger a la persona vacunada, sino también reducir la circulación de determinadas enfermedades dentro de la comunidad.

Entre los factores que pueden explicar los esquemas incompletos, la especialista mencionó la menor percepción del riesgo. Al dejar de observarse con frecuencia algunas enfermedades prevenibles, parte de la población puede considerar que ya no existe la necesidad de vacunarse.

Además, remarcó la importancia del personal sanitario. Según indicó, la recomendación de médicos, pediatras y otros profesionales puede ser determinante para que las familias completen las dosis correspondientes.

Por otro lado, Cahn planteó recuperar y ampliar la vacunación dentro de las escuelas. La estrategia permite controlar carnets, detectar esquemas incompletos y acercar las dosis a niños y adolescentes sin depender exclusivamente de la asistencia de las familias a los vacunatorios.

Santa Fe ya avanza en esa dirección con el programa Vax Team. Según datos provinciales, durante el primer semestre de 2026 las coberturas correspondientes a los 5 y 11 años crecieron entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025.

La especialista también se refirió a la vacunación de los adultos mayores y mencionó como fundamentales las dosis contra la gripe y el neumococo, junto con los refuerzos correspondientes según antecedentes personales y edad.

En este marco, el desafío sanitario pasa por sostener la recuperación registrada en los primeros años de vida y aumentar los refuerzos escolares, donde persisten las principales brechas.