Mercado Pago enfrenta una demanda judicial por el presunto cobro de intereses considerados excesivos por una organización de defensa de consumidores. La presentación fue realizada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), que sostiene que algunas tasas aplicadas por la plataforma superarían el 1300% anual.

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y quedó radicado en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La organización solicita que la Justicia analice los montos cobrados por la empresa durante los últimos tres años y determine si existieron sumas percibidas de manera indebida.

Según explicó Espasandín, muchos usuarios recurrieron a las herramientas de financiamiento ofrecidas por la plataforma para resolver situaciones económicas puntuales y luego enfrentaron costos financieros que, según la entidad, resultaron desproporcionados.

Desde ACFRA indicaron que la intención es que la causa tenga alcance colectivo. En caso de que la Justicia falle a favor del reclamo, estiman que la medida podría beneficiar a unos 7 millones de usuarios en Argentina que se encuentren en una situación similar.

Por el momento, la denuncia se encuentra en etapa judicial y no existe una resolución que determine si los intereses cobrados por Mercado Pago fueron ilegales o si corresponde algún tipo de devolución.

La presentación también abre el debate sobre las condiciones de financiamiento ofrecidas por las plataformas digitales, que en los últimos años ampliaron su participación dentro del sistema financiero argentino mediante créditos y herramientas de pago.

Mercado Pago, empresa perteneciente al ecosistema de Mercado Libre, no informó públicamente una postura sobre la demanda al momento de la publicación de esta nota.

El proceso judicial continuará con las instancias correspondientes y será la Justicia la que determine si existieron irregularidades y cuáles serían las eventuales consecuencias para la compañía y los usuarios involucrados.