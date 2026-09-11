El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba dentro de una investigación vinculada al patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según informó Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes judiciales.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución de los bienes declarados por el dirigente durante los últimos años. La investigación busca determinar si existen elementos que permitan establecer alguna irregularidad o justificar la evolución patrimonial denunciada.

Según trascendió, el expediente está relacionado con la actividad de Tapia como funcionario de la CEAMSE y no directamente con su cargo como presidente de la AFA, una función que es considerada ad honorem.

Entre los puntos señalados por la denuncia aparece una comparación entre declaraciones juradas de distintos períodos. La presentación sostiene que hubo un incremento patrimonial significativo, aunque esos datos forman parte de los argumentos de la denuncia y deberán ser evaluados por la Justicia.

Por otro lado, desde el entorno de Tapia rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los planteos realizados en la denuncia no reflejan irregularidades. La defensa del dirigente deberá responder dentro del proceso judicial si corresponde.

La investigación atravesó además una discusión sobre la competencia judicial. En una primera instancia el expediente estuvo bajo análisis de la Justicia porteña, pero posteriormente pasó al fuero federal debido a la vinculación del caso con CEAMSE, un organismo interjurisdiccional.

La orden de nuevas medidas de prueba marca una etapa de recopilación de información. Entre los próximos pasos podrían incorporarse informes, documentación patrimonial y otros elementos que permitan determinar si existieron inconsistencias o si los bienes declarados tienen una explicación respaldada.

Hasta el momento, la causa no tiene una resolución definitiva y la investigación continúa bajo análisis judicial.