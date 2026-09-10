Apple presentó sus nuevos teléfonos de alta gama, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, y anunció además el iPhone Duo, su primer smartphone plegable. El lanzamiento se realizó durante un evento en California y estuvo centrado en mejoras de cámara, rendimiento, autonomía e integración de inteligencia artificial.

Los nuevos modelos profesionales incorporan una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una tecnología que, según explicó Apple, permite ajustar la profundidad de campo y mejorar las fotografías tomadas en diferentes condiciones de iluminación.

Además, los equipos suman el procesador A20 Pro y un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor para mejorar el rendimiento durante tareas exigentes. La compañía también rediseñó la denominada Isla Dinámica, que ahora puede mostrar hasta tres actividades en vivo de manera simultánea.

En materia de batería, Apple informó que el iPhone 18 Pro puede alcanzar hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas en determinadas configuraciones. La empresa también anunció mejoras en los tiempos de carga.

Los nuevos teléfonos estarán disponibles en colores negro, plata, glaciar y burdeos. Los precios iniciales informados por Apple parten desde los 1.199 dólares para el modelo Pro y 1.299 dólares para la versión Pro Max.

La principal novedad del evento fue el lanzamiento del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. El dispositivo cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una pantalla externa de 5,4 pulgadas cuando permanece cerrado.

Según Apple, ambas pantallas mantienen una continuidad visual al pasar del formato cerrado al abierto e incorporan tecnologías como ProMotion, Always On y un brillo máximo de 3000 nits en exteriores.

El equipo también suma nuevas funciones vinculadas a fotografía y videollamadas, entre ellas herramientas de inteligencia artificial para analizar escenas y facilitar capturas. La empresa indicó además que el diseño utiliza una batería dividida en dos partes para aprovechar mejor el espacio interno.

El iPhone Duo tendrá un precio inicial de 1.999 dólares en su versión de 256 GB y llegará al mercado en octubre.

El lanzamiento marca el ingreso de Apple al segmento de teléfonos plegables, una categoría que ya cuenta con presencia de otros fabricantes tecnológicos. La respuesta de los consumidores y la evolución de este formato serán algunos de los puntos que definirán el impacto comercial del nuevo dispositivo.