El streamer estadounidense N3on puso en marcha un experimento que busca mantener su canal activo incluso cuando él no se encuentra frente a una cámara: una versión digital generada mediante inteligencia artificial que reproduce aspectos de su imagen, voz y estilo y puede interactuar con los usuarios durante una transmisión.

La iniciativa comenzó el lunes 7 de septiembre en la plataforma Kick. En su anuncio inicial, N3on aseguró que se trataba de su “último stream como ser humano” y sostuvo que la emisión continuaría de manera indefinida. También indicó que el proyecto estaba desarrollado junto con Higgsfield AI y funcionaba con GPT-6 Astra.

Durante las primeras experiencias, la representación artificial del creador apareció participando en distintas situaciones generadas digitalmente, mientras el sistema también respondía mensajes enviados por los espectadores.

La propuesta provocó cuestionamientos casi inmediatamente. Parte de su comunidad interpretó el anuncio como una decisión de reemplazar completamente al creador por contenido automatizado. Además, algunos usuarios cuestionaron que N3on se presentara como el “primer streamer de inteligencia artificial”.

Ese punto tiene antecedentes claros. Neuro-sama, una VTuber controlada mediante inteligencia artificial y capaz de conversar con el público, comenzó su etapa como streamer virtual en Twitch en diciembre de 2022. Por ese motivo, la afirmación de N3on sobre ser el primero fue cuestionada incluso en las publicaciones donde presentó el proyecto.

This is my last stream as a human being. i'll explain when it's over



first Al streamer in the world and it's me. this stream will never end.



going to bed now. don't make me do anything that can jail me.



powered by GPT-6 Astra and @higgsfield.ai



live on Kick. pic.twitter.com/yvSn2Tqhyc — N3on (@N3onOnYT) September 7, 2026

Por otro lado, el propio N3on salió posteriormente a aclarar el alcance de la iniciativa. El creador aseguró que continuará realizando transmisiones personalmente y explicó que el sistema automatizado funcionará como contenido complementario cuando él no esté conectado.

“Todavía voy a transmitir todos los días”, explicó al defender la experiencia, que describió como una oportunidad para probar nuevas tecnologías y mantener contenido disponible durante más tiempo.

La aclaración modifica uno de los elementos centrales de las primeras publicaciones sobre el caso: por el momento, no existe una retirada definitiva del streamer ni una sustitución completa de sus transmisiones humanas.

También circuló la versión de que N3on habría perdido alrededor de 200.000 seguidores después del anuncio. El dato fue publicado por algunos medios, pero no pudo ser confirmado de manera independiente, por lo que debe considerarse una versión no confirmada.

El caso abre además un nuevo debate dentro de las plataformas digitales: hasta qué punto los creadores podrán automatizar su propia presencia y mantener canales funcionando durante las 24 horas sin estar personalmente conectados.

La experiencia de N3on todavía está en desarrollo y su continuidad dependerá tanto del funcionamiento técnico como de la respuesta de su audiencia.