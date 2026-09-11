El proyecto Physint, el nuevo videojuego de acción y espionaje creado por Hideo Kojima, continuará su desarrollo con Xbox como nuevo socio luego de que Sony decidiera retirarse del acuerdo original. La modificación representa uno de los movimientos más importantes dentro de la industria del videojuego en 2026.

Kojima Productions informó que el título seguirá adelante bajo una nueva alianza con Xbox Game Studios. Según explicó Hideo Kojima, Sony comunicó en junio la decisión de dejar el proyecto y, desde entonces, el estudio comenzó la búsqueda de una compañía que compartiera la visión creativa del equipo.

“Encontramos que Xbox es el socio con el que podemos compartir una visión de futuro”, señaló Kojima al anunciar el acuerdo. El creativo japonés destacó además que la relación entre ambas compañías ya tenía antecedentes por el desarrollo de OD, otro videojuego actualmente en producción.

Por su parte, Sony explicó que tomó la decisión de apartarse de la colaboración con Kojima Productions, aunque sostuvo que mantiene una relación positiva con el estudio. La compañía no dio detalles sobre los motivos específicos que llevaron a cancelar su participación en Physint.

Desde Xbox, la CEO Asha Sharma aseguró que la compañía busca respaldar proyectos con propuestas innovadoras y destacó la incorporación de Kojima Productions como una oportunidad para ampliar su catálogo de grandes producciones.

Physint había sido presentado como un regreso de Kojima al género de acción y espionaje, una línea creativa vinculada históricamente con su trabajo en la saga Metal Gear. El proyecto fue anunciado como una experiencia que combinaría elementos del videojuego y el entretenimiento audiovisual.

Además, la nueva alianza entre Xbox y Kojima Productions contempla posibles desarrollos vinculados a cine y televisión, aunque todavía no se informaron detalles concretos sobre esos proyectos.

Hasta el momento no existe fecha confirmada de lanzamiento para Physint ni información definitiva sobre plataformas. La llegada de Xbox como nuevo socio abre una nueva etapa para uno de los proyectos más ambiciosos de Hideo Kojima.