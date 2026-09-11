La Municipalidad de Villa Cañás inició un relevamiento dirigido al sector comercial con el objetivo de conocer las prácticas actuales vinculadas con la generación, separación y disposición de residuos.

La consulta es impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos y el Área de Comercio, y será enviada mediante WhatsApp a establecimientos comerciales de la ciudad. Según informaron desde el municipio, las respuestas permitirán reunir información sobre necesidades, dificultades y propuestas relacionadas con la gestión de los residuos.

El cuestionario busca obtener datos sobre los hábitos de cada comercio y las características de los residuos que generan. Además, permitirá analizar aspectos vinculados con el funcionamiento del sistema actual, como recorridos, frecuencias y organización del servicio.

Desde la administración local indicaron que la participación de los comerciantes será una herramienta para elaborar un diagnóstico más preciso antes de definir eventuales acciones.

Por otro lado, el municipio aclaró que la encuesta no implica modificaciones inmediatas en el esquema vigente de recolección, sino que forma parte de una instancia previa de evaluación y planificación.

La gestión de residuos comerciales representa un trabajo conjunto entre el Estado local y los generadores de esos materiales. En ese marco, el relevamiento apunta a recopilar información que permita identificar necesidades específicas del sector.

Hasta el momento no fueron informados cambios concretos en los recorridos o frecuencias del servicio. Las posibles medidas dependerán del análisis de los datos obtenidos mediante la consulta.

La iniciativa abre una etapa de intercambio entre el municipio y los comerciantes para evaluar futuras decisiones vinculadas con la recolección y el tratamiento de residuos comerciales en la ciudad.