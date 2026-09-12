El Gobierno de Santa Fe busca ampliar la participación de pequeñas y medianas empresas en el comercio electrónico como una alternativa para acceder a consumidores de otras provincias y sostener su actividad en un escenario de menor consumo interno. La estrategia fue presentada esta semana por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante Mercado Libre Experience 2026, realizado en Buenos Aires.

Según informó el funcionario, el 86% de lo que venden las pymes santafesinas mediante plataformas digitales tiene como destino otras provincias. La cifra fue presentada durante su exposición y no pudo ser corroborada de manera independiente en los informes públicos consultados.

Puccini planteó que el crecimiento de los canales digitales permite a empresas radicadas en el interior ampliar su mercado sin depender exclusivamente de la demanda local. En este marco, la Provincia apunta a combinar capacitación, acceso a herramientas tecnológicas e infraestructura destinada a reducir los costos de distribución.

El avance del comercio electrónico también se observa a nivel nacional. Durante el primer semestre de 2026, el sector facturó $19,53 billones y registró 181,5 millones de órdenes de compra, según datos del estudio Mid Term de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Las operaciones crecieron un 21% interanual y las unidades comercializadas aumentaron un 22%.

Sin embargo, el crecimiento de la facturación fue del 28% nominal y quedó por debajo de la inflación del 33,5% considerada para el período por el relevamiento. Por lo tanto, el comportamiento del sector muestra un aumento en cantidad de operaciones, pero una evolución diferente cuando los ingresos se analizan en términos reales.

Durante la presentación santafesina también se expuso el caso de Muebles Mosconi, firma radicada en Cañada de Gómez. Según la información oficial, actualmente el 50% de sus ventas se canaliza por medios digitales. La empresa cuenta con presencia activa en plataformas de comercio electrónico y productos ubicados entre los más vendidos de algunas categorías de Mercado Libre.

Otro de los ejes expuestos fue la logística. Puccini sostuvo que la distancia respecto de los grandes centros de consumo continúa siendo uno de los factores que afectan la competitividad de las empresas del interior. Por ese motivo, vinculó la expansión del e-commerce con las inversiones privadas en distribución y con obras provinciales de infraestructura.

Además, mencionó la modernización del Aeropuerto Internacional de Rosario y la intención de vincularlo con herramientas como Exporta Simple para facilitar futuras operaciones comerciales.

La estrategia deberá mostrar ahora cuánto logra reducir efectivamente los costos de las empresas y cuántas pymes santafesinas incorporan o amplían sus ventas digitales. Ese será el principal indicador para medir el alcance concreto de la iniciativa más allá de los anuncios realizados durante MeliXP.