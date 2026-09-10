Una mujer de 26 años fue detenida este miércoles en Elortondo luego de un allanamiento realizado en el marco de una investigación por amenazas. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones (DGPI), Región 3 – Distrito Melincué, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Susana Pepino.

Según informaron fuentes policiales, la causa está identificada como “P. M. s/ Amenazas”. A partir de la investigación, la Fiscalía solicitó tareas para establecer el domicilio de la persona vinculada al expediente y avanzar con una medida judicial.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Independencia de la localidad de Elortondo. Participaron además efectivos de División Personal, División Microtráfico y personal de la Comisaría 8ª.

Durante el allanamiento, que tuvo resultado positivo según indicaron desde la fuerza, los investigadores secuestraron siete teléfonos celulares y seis cartuchos de diferentes calibres.

La mujer identificada como P. A. M., de 26 años, fue trasladada posteriormente a la sede policial local, donde fue notificada de la causa en la que se encuentra involucrada. Previamente cumplió con el examen médico correspondiente.

Desde la investigación no se brindaron detalles sobre el contenido de las amenazas denunciadas ni sobre la identidad de la persona o personas afectadas. Tampoco se informó si los elementos secuestrados tendrán una incidencia directa en la causa, cuestión que deberá determinar la Fiscalía mediante las pericias correspondientes.

Por otro lado, el secuestro de municiones durante el procedimiento será analizado dentro del marco judicial correspondiente para establecer su origen y eventual relación con los hechos investigados.

La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía deberá definir los próximos pasos procesales, de acuerdo con la información que surja de las medidas realizadas y del análisis de los elementos reunidos.