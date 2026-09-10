Carlo Ancelotti dio a conocer su primera lista como entrenador de la selección de Brasil luego del Mundial 2026. La convocatoria, destinada a los amistosos frente a Australia e India, muestra modificaciones importantes respecto al plantel que disputó la última Copa del Mundo.

Entre las principales novedades aparece la ausencia de varios futbolistas que fueron parte del proceso anterior. Neymar, Alisson, Casemiro, Ederson, Weverton, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Danilo, Alex Sandro y Fabinho no fueron incluidos en esta primera nómina del técnico italiano.

En el caso de Neymar, la situación tiene un contexto particular. El delantero de Santos había trabajado para llegar al Mundial en buenas condiciones, aunque una lesión condicionó su participación. Según la información difundida tras la eliminación brasileña, el futbolista habría decidido cerrar su etapa internacional. Esta situación no fue acompañada en la convocatoria presentada por Ancelotti.

Por otro lado, la ausencia de históricos como Casemiro y Alisson marca una decisión deportiva del nuevo entrenador, quien explicó que pretende observar jugadores jóvenes con proyección hacia los próximos torneos internacionales.

“Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo. Va a ser importante para la próxima generación”, expresó Ancelotti al presentar la convocatoria.

El técnico italiano mantuvo a varios futbolistas que forman parte de la estructura principal del equipo. Marquinhos continúa como uno de los referentes defensivos, mientras que Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães seguirán siendo piezas importantes.

Además, aparecen nombres jóvenes como Endrick, delantero del Lyon, y otros futbolistas que buscan consolidarse en el seleccionado mayor.

Según indicó el entrenador, la ausencia de algunos jugadores no significa necesariamente un cierre definitivo de puertas. “Para todos los demás no hay una puerta cerrada, la puerta está abierta para todos”, afirmó.

La nueva etapa de Brasil comenzará con los amistosos ante Australia e India, partidos que servirán para evaluar alternativas y definir la base del equipo que buscará competir en los próximos desafíos internacionales.

La convocatoria representa el primer movimiento importante de Ancelotti al frente de una selección que busca reorganizar su estructura después del Mundial y combinar experiencia con futbolistas de nueva generación.